Padres Organizados de Chubut piden sostener la presencialidad en las escuelas

La agrupación Padres Organizados de Chubut remarcó la importancia de sostener la presencialidad en los establecimientos educativos. “Tratamos de informar a la población de que, realmente, la escuela es un lugar seguro”, plantearon.

En diálogo con AzM Radio, la referente del espacio, Pilar Cimato, sostuvo que “en el caso de Chubut, más allá de los inconvenientes que venimos teniendo hace años, el haber vuelto a las escuelas es un paso gigante, especialmente desde la fuerza que han hecho los padres para que la presencialidad sea un hecho”.

“Hay que recalcar que Padres Organizados siempre se maneja a través de estadísticas y contenidos científicos, y al primero de marzo, en Puerto Madryn, menos de la mitad de las escuelas primarias había iniciado su bimodalidad, especialmente por los probelmas edilicios; y hoy, las escuelas secundarias que recién inician su bimodalidad desde el pasado lunes, están bastante complicadas ya que todo viene muy lento y progresivo, más allá del esfuerzo de los equipos directivos y docentes”, apuntó Cimato, remarcando que “no estamos actualmente como para darnos el ‘lujo’ de un cierre o algo similar”.

Por otro lado, la integrante de la agrupación planteó que “las escuelas secundarias tienen matrículas enormes y no es nada fácil la organización” y, consultada sobre la consigna de “abrir las escuelas” que persigue el espacio, expresó que “ahora los gobiernos no se manejan con números: a nivel de la provincia de Chubut sabemos que los casos que puede haber en las escuelas son menores al 1%, tanto para docentes como para personal no docente y alumnos”.

“Los protocolos de Nación implican escuelas seguras y organizadas como para poder gestionar la educación como viene transitando, realmente no hay lugar más seguro hoy día, y es impresionante cómo los chicos acatan todo, se organizan, saben qué hacer y qué no y nos llevan mucha ventaja a los adultos, por eso cerrarles el lugar de contacto, aprendizaje y sociabilización es olvidarse de la infancia y de la adolescencia; los números no estan reflejando problemas, son decisiones políticas descabelladas y nos preguntamos por qué olvidarse de los chicos, que tienen sus derechos cercenados desde hace mucho”, expuso Cimato.