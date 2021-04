Nación financia con 200 millones de pesos a afectados por los incendios

El Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará asistencia financiera por un total de 200 millones de pesos a Pymes, emprendedores y artesanos de las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén que hayan sido afectados por los incendios que sufrió la zona de la comarca andina.

Los créditos tendrán una tasa subsidiada, un monto máximo de $8 millones, un año de gracia y podrán destinarse a capital de trabajo que cubra el flujo financiero de la Pyme o a inversión productiva, a través de la recompra de bienes o herramientas siniestrados durante los incendios.

Los créditos contarán con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FoGar).

En el caso de los créditos para capital de trabajo, el plazo será de hasta 3 años con una tasa cero durante el primer año y del 9,9% el resto del préstamo. Los créditos destinados a inversión productiva tendrán hasta 5 años de plazo y un esquema escalonado: 0% el primer año, 9,9% el segundo y 22% hasta el final del préstamo.

Todas las Pymes contarán con respaldo de garantías desde el FOGAR (Fondo de Garantías Argentino), y podrán tramitar el crédito en el Banco del Chubut.

Recuperar lo perdido

La nueva línea de financiamiento fue presentada por el ministro Matías Kulfas y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz en videoconferencia con los intendentes de las localidades. “El objetivo de esta línea es que el productor se reponga y pueda recuperar lo perdido, para estar nuevamente operativo y lo estamos haciendo con ustedes, los intendentes, que son los que están en el territorio y saben dónde están los afectados», dijo Kulfas.

El Fogar que administra la Secretaría Pyme va a salir de garante de todos los productores, con lo cual «los bancos deberían recibir a todos, incluso a aquellos que hasta ahora no son clientes. Juntos vamos a monitorearlos para que sean efectivos”, resaltó el funcionario.

Tras expresar su “solidaridad con todos los que sufrieron estos incendios”, llamó a “trabajar unidos para que el sector productivo afectado vuelva a trabajar, generando lo que saben hacer e invirtiendo para poner a Argentina de pie”.

Por su parte, Merediz sostuvo que “la falta de garantías no pueden ser un impedimento para el acceso al financiamiento bancario, más en el caso de Pymes que están atravesando una situación crítica y necesitan volver a armarse desde cero. Es por eso que desde la secretaría no solo subsidiamos tasas accesibles, sino que desde el FOGAR vamos a respaldar el 100% de los créditos que se soliciten”.

Reunión con Intendentes

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, expresó: «Estas líneas de crédito son una muestra más del acompañamiento que la región está recibiendo por parte del Gobierno Nacional desde el primer momento de la catástrofe socio ambiental en cada uno de sus aspectos. Resulta fundamental para la región la llegada de opciones de recuperación destinadas al sector productivo que se vio fuertemente golpeado por los incendios».

Su par de El Hoyo, Pol Huisman, recalcó: “Estos créditos nos ayudarán a apuntalar nuestro sistema productivo y recuperar las pérdidas que hemos sufrido con el incendio. Vamos a seguir trabajando juntos para llegar con el Estado a cada uno de los damnificados”.

Desde El Maitén, el intendente Oscar Currilén, agradeció la rápida respuesta del gobierno nacional: “las líneas de crédito son un gran alivio, vamos a trabajar desde este rinconcito para que la asistencia llegue a los pequeños productores”.