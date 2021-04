Menna insta a renovar la matriz productiva a través de energías alternativas

Al participar este lunes del foro “Perspectivas del hidrógeno verde en Argentina y Latinoamérica”, organizado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), el diputado nacional, Gustavo Menna, expuso en su carácter de impulsor de la actualización de la Ley Nacional de Hidrógeno, cuya vigencia vence en este 2021.

Como autor del proyecto presentado en el Congreso para actualizar la Ley Nacional de Hidrógeno, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna participó este lunes del foro “Perspectivas del hidrógeno verde en Argentina y Latinoamérica” organizado por la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), con la participación de expositores de Argentina y otros países.

El evento fue seguido en vivo por unos 400 espectadores a través del canal de YouTube dispuesto para la ocasión. Con moderación de Gastón Fenés, de Energía Estratégica, y con una introducción de Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de CADER, Menna compartió panel con Juan Carlos Bolcich (de la Asociación Argentina del Hidrógeno), Alejandro Montaña (representante de Hychico, con base en Comodoro Rivadavia), Santiago Sacerdote (consorcio H2Ar/YTec) y Antonio Mónaco (ABO Wind).

Además de destacar la importancia del hidrógeno verde para reducir la huella de carbono en el planeta, los expositores coincidieron en la necesidad de avanzar en la actualización y fortalecimiento del marco normativo, del cual Menna es impulsor, con el objetivo de aportar a la mejora del medio ambiente y, a su vez, a la generación de una matriz productiva con un alto potencial a nivel nacional y mundial.

Marco regulatorio

Durante su intervención en el foro, Menna repasó que la actual legislación data del año 2006. “Aunque es una buena ley para su tiempo, no fue reglamentada ni puesta plenamente en ejecución”, y agregó que “contemplaba el desarrollo de un plan estratégico, aunque es necesario potenciarla porque al tener 15 años de vigencia está venciendo este año y porque hay que hacer hincapié en el hidrógeno verde”.

“Por eso -continuó- en 2019 presentamos un proyecto de ley, pero lamentablemente no fue tratado y el 2 de marzo lo hemos vuelto a presentar. Lo que propiciamos es un marco regulatorio estable, que brinde previsibilidad”.

En este sentido destacó la necesidad de contar con políticas de Estado, y puso como ejemplo a la ley de energía eólica que fue impulsada por el ex senador chubutense por el PJ Marcelo Guinle, y “que tuvo una continuidad importante con un Gobierno Nacional de otro signo político, lo cual permitió cumplir las metas de producción en este tipo de energías renovables”.

Producción de energía limpia

Consultado al respecto, Menna dijo que a nivel gubernamental, el marco normativo del hidrógeno verde “debe liderarse tal vez desde el Ministerio de la Producción pero integrando a todos los sectores”, y recordó que el 1° de marzo, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández “habló de este tema y de un plan nacional de movilidad sustentable, del cual esperamos concreciones”, al tiempo que marcó como contradictorio el hecho de que la Subsecretaría de Energías Renovables “ha sido degradada, ya que actualmente es solo una Dirección”, ante lo cual enfatizó: “Es necesario que el Ejecutivo concrete sus proyectos de ley para avanzar”.

El diputado chubutense puso énfasis en el interés que concita la potencialidad de este tipo de producción de energía limpia, al recordar que el año pasado se llevaron adelante, “con mucha concurrencia, dos seminarios con el acompañamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME), de la Asociación Argentina de Energía Eólica, de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH)”.

En este sentido mencionó que, en sintonía con este tipo de iniciativas, se encuentran en el Congreso otros dos proyectos, uno de los cuales fija metas para las energías renovables a 10 años, dando lugar a la actividad con parques eólicos y solares de escala; y el proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable, que el propio Menna presentó en conjunto con el ex diputado Juan Carlos Villalonga -especialista en temas ambientales y presidente de GLOBE- que “establece el objetivo que para 2030 el parque automotor terrestre del país sea libre de carbono, y entre otros aspectos prevé una obligación por parte de las flotas oficiales de adquirir este tipo de vehículos”.

“La clave es la transversalidad”, dijo Menna, quien resaltó la necesidad de hacer “un esfuerzo entre todos los sectores del Estado, para darle consistencia a este tipo de iniciativas”.

En este marco instó a trabajar “todos juntos, a presentar proyectos, a impulsar obras de infraestructura, a deponer diferencias políticas, pensar a largo plazo y sumar esfuerzos en este objetivo estratégico a nivel mundial”.