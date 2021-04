María Diogo es subcampeona argentina, pero perdería el apoyo de Chubut Deportes

En una segunda jornada condicionada por el clima y bajo una intensa lluvia en la pista de Concepción del Uruguay- Entre Ríos, la atleta madrynense María Ayelén Diogo se coronó como subcampeona nacional en el 101° Campeonato de esta disciplina.

Fue en la prueba de los 400 Metros Llanos, disputada en la tarde del sábado en la que la portuaria consiguió la medalla de plata y marcó con todo su vuelta a las competencias nacionales tras un 2020 con escasa actividad y superando dos veces el virus COVID-19. Ante la noticia de la posible baja de su beca de Chubut Deportes, la joven habló con El Diario WEB y compartió sus sensaciones.

Plata en los 400 metros en Entre Ríos

La atleta madrynense María Ayelén Diogo, se consagró este sábado en la tarde como subcampeona argentina en la Final de los 400 Mts Llanos disputada en el Campeonato Nacional de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Con un tiempo de 57.30, María arribó en el segundo lugar, detrás de la ganadora, la cordobesa Noelia Martínez, con 56.46. El tercer escalón le correspondió a Delfina Olivero, de Federación Metropolitana, con 58.24.

Este domingo, en la tercera jornada del Nacional, si su recuperación física es óptima, mañana correría en 200 Mts o Relevos. Vale destacar que este Campeonato suma puntos para clasificación olímpica.

La deportista está acompañada en tierras entrerrianas por su entrenador Hugo Wedertz. Diogo, lleva más de 10 años formando parte de la Selección Argentina de Atletismo, incluso participó de los Juegos Panamericanos en Lima,Perú,en la modalidad Postas.

Diogo, ante la beca que no se renovaría

Estos últimos días, trascendió el rumor de que la atleta María Ayelén Diogo no contaría con la renovación de la Beca Deportiva que le brinda Chubut Deportes. Consultada al respecto por El Diario WEB, la madrynense contó que “conmigo se comunicó la encargada de ese área, diciéndome que yo no cumplía con los requisitos. Me conoce de gestiones anteriores. Cuando me hablaba, la sentía ´sorprendida´. Le dije que si para ellos no cumplo con los requisitos, bueno…”.

Diogo comentó a la vez acerca de su proceso de presentación de documentación, al decir que “hay Becas A, Becas B, Becas especiales, son varias. Yo estoy en el Proyecto Olímpico, lo cual implica que no se basan mucho en cómo te va a nivel nacional, sino que sí debés estar dentro de los primeros puestos y con determinación de torneos de jerarquía como Sudamericanos, Panamericanos. Obviamente hay integrar equipos Nacionales. Es para deportistas que se van integrando a la Selección Argentina y que están un paso más arriba que el resto”.

Claramente cumpliendo con esos requisitos, esta atleta que desde hace más de 10 años integra “la Albiceleste” representando a la ciudad, provincia y el país, agregó que “con esto de la pandemia, en 2020 no hubo torneos. Me dijeron que se tendría en cuenta los resultados de 2019. Perfecto dije, entonces en mi solicitud justifiqué indicando con el 2019, como me dijeron el 1° y el 2° en jerarquía de Chubut Deportes. Después me dicen que no, que no cumplo los requisitos. Se echan la culpa el uno al otro”.

Desconocen sus logros, ´no reúne los requisitos´

“Ellos culpan a la Federación (de Atletismo de Chubut) que hacen un informe negativo, y la Federación a ellos. Yo no voy a entrar en ese juego. Siendo la jerarquía suficiente, si una Federación hace un informe que está incorrecto, pueden decir ´esto está mal hecho´” , aseguró, con indignación.

“Ellos (por Chubut Deportes) saben que fui a los Juegos Panamericanos (en Lima 2019). Si no quieren tomar los Juegos porque fue en Relevo, pueden no tomarlo; pero también competí en Sudamericanos, en la prueba individual y clasifiqué a la Final. Tienen la jerarquía para decir que ese informe está mal. Le dije a Brian (Oggero), vos sabés que yo cumplo con los requisitos. Ustedes me están tomando el pelo”, dijo Diogo.

Y con tristeza, agregó “pero para usar mi imagen, para decir que fui a los Juegos Panamericanos, con mis resultados, ahí si se acuerdan de mis resultados. Pero para darme la beca, no cumplo con ningún requisito”.

Diogo, aseveró que “puede ser que la Federación desconozca algunos resultados, lo cual me sorprende”, “pero que el ente máximo del deporte de la provincia, desconozca los resultados de una atleta, eso no puede ser. Deportes tiene mucho personal que trabaja con el deporte federado, que no puede ser que desconozca esos resultados”, destacó la deportista.

Pudo viajar entre esfuerzo propio y municipal

El aporte que brinda la beca es de unos 15mil pesos, no es un gran valor pero es gran ayuda para todo deportista: “espero que haya sido un error. Es un error que perjudica a muchos deportistas, porque muchos contamos con esa beca para todo. Para la comida de todos los días, para las zapatillas, mas allá de que no sea un monto grande. Pero si a uno no le cubren los pasajes, ni el apoyo para los pasajes, ni tu equipo médico… Yo les dije que lo único que recibía de ellos era una beca, porque no tengo el respaldo ni siquiera para los pasajes”.

“No me pagaron ni los viajes anteriores ni este (a Concepción del Uruguay, Entre Ríos), yo no trabajo con su equipo medico y me dan una beca que me la quieren cortar. Se complica mucho, porque los gastos son grandes. Viajes largos”, contó con indignación.

Por su parte, Diogo valoró el acompañamiento de la Municipalidad de Puerto Madryn al decir que “me dan una mano muy grande. Si no fuera por la ayuda de ellos, que me cubrió la mitad de los pasajes, como así también el anterior viaje. Yo tengo que pagarme la otra parte del viaje, el alojamiento, la comida. Yo no puedo estar a las vueltas para ver si van a disponer con mi beca”.

Diogo, contó también que “nuestra beca del ENARD finalizó en 2020, a mediados de ese año. Que era un gran apoyo”, la cual recibía al participar en los Juegos Panamericanos.

Asimismo, los rumores indican que Diogo no sería la única deportista que ya no recibiría acompañamiento de Chubut Deportes, sino que también habría otros en la misma condición: “la gran mayoría de los deportistas estamos con disgusto, por viajes que no nos pagan, con becas que no alcanzan, o que no cumplís los requisitos. No soy la única, somos muchos deportistas. Algunos ya han salido a hablar. Varios con mucha jerarquía y que están en la misma situación. Hay algo que no está funcionando”.

¨Como volver a los inicios, cuando pedía ayuda a papá¨

Sin dudas, no es una feliz situación, la que transita Diogo ante esta posible baja de la beca ya que cuenta “si bien tengo el apoyo de la Municipalidad, de mi familia, de padres… Pero esto no puede ser. Es como volver a los inicios, como cuando le pedía a mi papá que me ayudara con el pasaje”.

“Eso no puede ser, somos deportistas que ya tenemos nuestro nombre, nuestros resultados, nuestra trayectoria de muchos años. Llevamos 15 años, no podés tapar todos esos resultados. Si estás en el deporte, tenés que saber muy bien y conocerlo. Y más aun siendo gente de Puerto Madryn, donde todos nos conocemos. Ahora me encuentro con que desconocen mis resultados, cuando sí los tengo y cuando cumplo con los requisitos que ellos me pedían” , sumó con plena indignación.

A lo que agregó decepcionada: “lo que más me duele, es que son gente de Madryn, que cuando necesitaron algo de mí, sea en una entrega de premios, que asistiera a cenas, yo sin ningún pero, siempre estaba. Y ahora no me atienden el teléfono. Me parece una falta de respeto total”.

Diogo, transitó por el virus COVID-19 durante dos periodos prácticamente seguidos el pasado 2020, entre octubre y diciembre: “yo el año pasado no competí, no porque no quería, sino porque tuve dos veces COVID. Tres meses recuperándome. Nunca me llamaron para ver como estaba, ´che María necesitás un estudio?´, nada de eso”.

Y cerró, la 2° mejor de Argentina en los 400 Metros Llanos que “hoy si bien no estoy en mi nivel de 2019, estoy en recuperación. Así y todo, estoy dentro de las mejores de Argentina, habiendo pasado dos veces la enfermedad. No estoy en el mismo nivel de 2019, pero estoy en esa búsqueda. Con este nivel, estoy en el equipo Nacional”.

La atleta María Diogo, integrante de la Selección Argentina desde hace mas de 10 años, continua llevando los nombres de Puerto Madryn y Chubut a lo más alto; planificándose y soñándose en los JJOO Tokio 2021. Pero al parecer, estos logros y el más reciente de ser subcampeona nacional, no son requisitos suficientes para el ente deportivo provincial para acompañarla con una beca.