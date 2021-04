Madryn: La Terminal de Ómnibus perdió 50% de ingreso de vehículos interanual

La pandemia del Covid-19 afectó económicamente a muchas actividades, pero el turismo fue una de las más perjudicadas y dentro de ese universo, la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn quedó con los números en rojo ante la caída estrepitosa de sus ingresos. Más allá de que en el verano se permitió a los argentinos recorrer el país, el ingreso de micros a la ciudad descendió notablemente: «El 2021 fue un verano bastante malo, los números cayeron significativamente en cuanto al ingreso de micros. En enero cayeron las entradas de micros un 63 por ciento, en febrero se recuperó un poquito y tuvimos un 50 por ciento menos y en marzo la caída fue del 38 por ciento», contó Mauricio Lago, gerente de la Terminal madrynense. Estos números corresponden a 2021 en relación a 2020 y la menor caída de marzo se explica por la suspensión de los viajes en 2020 a partir del 20 de marzo.

Para atrás

Lago contó que, en el caso de Mar y Valle y 28 de Julio, recién a mitad del mes de octubre se restableció el servicio de manera regular a partir de octubre, aunque sin las mismas frecuencias de antes de la pandemia y «el transporte de larga distancia comenzó a normalizarse el 15 de diciembre». En este contexto, el gerente de la Terminal no ocultó su preocupación de lo que pueda ocurrir de aquí en más con la segunda ola: «Tememos que volvamos atrás algunos casilleros y que se caigan nuevamente los micros». Obviamente, al comparar abril de 2021 con abril de 2020, el incremento es del 100 por ciento, ya que en este mes del año pasado directamente no hubo transporte.

Fragilidad

Estas fuertes caídas en la llegada del transporte repercute de manera directa en las finanzas de la Terminal, ya que gran parte de sus ingresos son a partir de la llamada tasa de toque de plataforma, mediante la cual las empresas abonan a la estación madrynense por cada uno de los micros que arriban. «La situación económica de la Terminal está muy frágil, durante el año pasado se hicieron esfuerzos con los alquileres y expensas de los comercios y con las empresas de transporte se intentaron algunas comunicaciones porque no estaban pagando. A ellos no los pudimos ayudar porque directamente no teníamos ningún tipo de comunicación», dijo Lago.

Locales disponibles

La poca circulación que tuvo la Terminal durante gran parte del año pasado hizo que muchos de los comercios que funcionaban dentro del edificio optaran por cerrar o mudarse a otra zona de la ciudad. Es por eso que, actualmente, hay locales disponibles «que se pueden alquilar, no así como kiosco porque ya tenemos y tratamos de no chocar con

los rubros, pero sí hay varios locales disponibles».

Sin ahorros

En definitiva, la situación económica de la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn es muy complicada como consecuencia de que «tenemos menos alquileres, menos tasas de toques de plataforma y durante el año se nos fueron los ahorros que tenía la Terminal. En cuanto a plazos fijos hoy no tenemos más y la situación, sinceramente, está muy complicada».