Madryn adhiere a las restricciones de circulación

A partir de la publicación del próximo Decreto Provincial, Puerto Madryn adherirá de manera automática a las restricciones de circulación y actividades para intentar frenar el avance de la segunda ola de Coronavirus. El secretario de Gobierno de la ciudad portuaria, Martín Ebene, explicó que la intención es «darle tiempo al proceso de vacunación porque entendemos que si el gran porcentaje de las personas de riesgo están inoculadas, no van a desarrollar de forma grave la enfermedad y no harían uso del sistema de salud».

El funcionario madrynense indicó que «estas medidas tienen que ver con una reducción en la circulación nocturna que iniciaría a la una de la mañana los días de semana y a las dos los fines de semana y también con la suspensión de eventos deportivos, culturales, sociales, ya sea en espacios abiertos o cerrados».

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, las ciudades no tendrán la posibilidad de reglamentar de manera individual estas restricciones: «El ministro Puratich aclaró que en el texto del Decreto no se da opción a cada Municipio de adherir o no adherir», cerró.