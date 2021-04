Maderna evaluó medidas para mejorar la matriz productiva del Parque Industrial

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, visitó la planta pesquera “Puerto Rawson Patagonia S.A.”, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad. Noberto Yauhar, Secretario Coordinador de Gabinete, acompañó al mandatario municipal en la visita. Respecto a la planta, el funcionario explicó que «esta es una planta importante que se encuentra funcionando con el procesamiento del recurso merluza. Lamentablemente tienen que ir a buscar la materia prima, al sur, tanto a Comodoro como a Caleta Olivia».

En este sentido, Yauhar argumentó: «Chubut cuenta con una flota de cien barcos que está parada en el puerto de Rawson. Tenemos un recurso a cuatro horas de navegación. Indudablemente hay que rediscutir la política pesquera de la provincia. El empresario hace el esfuerzo para sostener todo el año a más de cien trabajadores y no puede ser que no tenga la materia prima. Este tiene que ser un llamado de atención importante para el que tiene la obligación del sector pesquero».

Por otra parte, el funcionario municipal explicó: «como municipio, tenemos que hacer el esfuerzo para que al empresario no le falte la materia prima. Muchas veces el costo logístico les quita competitividad y los deja fuera del sistema. Si fuera a buscarse el recurso más cerca, y se pudiera garantizar un cupo a la planta durante todo el año, la empresa organizaría mejor la forma de funcionar: cuatro o cinco meses de langostino, tres o cuatro meses de merluza, un par de meses de anchoíta».

Más adelante, el secretario Coordinador de Gabinete agregó: «De esa forma tendríamos un circuito de funcionamiento lógico que le permita al empresario trabajar en forma más desahogada, pensar en hacer otros productos con más cantidad de valor de hora/hombre con más mesas de trabajo, y lograr un producto con un valor adicional, de mejor calidad, alternativa, que sirven tanto para el mercado local como para exportar. Todas estas variables tenemos que repensarlas como parte de la estrategia que tiene la Municipalidad de Trelew para cambiar la matriz productiva del Parque Industrial».

En última instancia, Yauhar sostuvo que «Hay una mirada mezquina de lo que debería ser la política pesquera en la provincia. No dándole más valor tal vez al permiso de pesca o al objetivo de langostino, que a todo el contexto pesquero que tendría que tener la provincia. Chubut debería tener hoy por lo menos 2000 trabajadores más, en esta temporada, en la que no hay langostino. Y no la estamos teniendo. No estamos acompañando al empresario para hacer un trámite a Buenos Aires para tener una baja en retenciones, o para tener un reembolso por puertos patagónicos, o que no tenga tantos costos logísticos. Quizás deba tratarse en Diputados, dado que estamos en un momento en el que la gente necesita trabajar y los empresarios necesitan certezas de continuidad de trabajo en el tiempo. Creo que tenemos todas las herramientas para revertir esa situación».

Por su parte, el titular de la firma que visitaron las autoridades trelewenses, Ricardo Carminatti, señaló: «Nosotros estamos trabajando hoy merluza. El intendente vino a ver la producción. Somos una de las pocas plantas que trabajamos merluza. No tenemos otra materia prima. La que llegó hoy proviene de Caleta Olivia o bien de Comodoro».

Asimismo, el empresario expresó: «Tratamos de seguir con el ritmo de trabajo, de no parar la empresa, porque la situación es muy difícil y así lo amerita. Con merluza trabajamos a pérdida, pero debemos seguir porque la rueda sigue y debemos afrontar sueldos y distintas cargas. No podemos parar».

El compromiso empresarial del mantenimiento de las fuentes de empleo que tanto necesita Trelew, queda de manifiesto con la producción que se lleva adelante en esta firma, que en sus últimos años ha incrementado sustancialmente su planta personal: hoy cuenta con más de cien trabajadores.