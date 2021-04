Maderna advierte que sin Ley Ovina no es posible el desarrollo lanero textil

Tras la visita del gobernador Mariano Arcioni a un establecimiento textil de la ciudad de Trelew, el intendente Adrián Maderna, pide que Provincia promueva medidas concretas para el sector productivo, al afirmar que «cuando hablamos del sector lanero, hay que enfocar muchísimo sobre la Ley Ovina que hoy en día no está vigente», dijo y advirtió que «sería importante que realmente la puedan poner en marcha; si se habla de matriz productiva y de reconvertir el desarrollo productivo, es importante avanzar en eso porque sino es muy perjudicial para los productores».

Consultado por la visita propiamente dicha y el hecho de que, como Jefe Municipal, no hubiera sido notificado protocolarmente de la misma, Maderna fue contundente: «Tiene todo el derecho de visitar la ciudad, no somos los dueños de esta última y en buena hora. Pero hay temas importantes de fondo, como la Ley Ovina. Si estamos hablando del valor agregado de la lana y no se tiene esa ley, lo que estamos haciendo es hasta contradictorio. Aunque no es culpa del Gobernador, tal vez lo deban asesorar desde otro lado. No nos molesta que venga a Trelew, puede ir a todos los lugares y es importante el contacto con la gente», apuntó.

Maderna aclaró que «tenemos contacto permanente con el Gobernador a través de la Agencia de Desarrollo Productivo, no nos podemos enojar porque es la investidura gubernamental y hay que respetarla, pero ya que vino justo la cuestión, me parece que es un retroceso enorme que la Ley Ovina no esté en marcha» y advirtió que «por eso, me parece que es una contradicción: desarrollo productivo y del sector lanero por un lado, y por el otro no está la Ley Ovina».