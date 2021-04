La pandemia produjo retrocesos para personas discapacitadas por falta de terapias

La pandemia del Coronavirus afectó múltiples actividades de todos los ámbitos imaginados y dentro de ese universo, las personas con discapacidad deben afrontar quizás con mayor dificultad esta problemática. El Diario dialogó con Marcelo Ortega, director Provincial de Discapacidad de Chubut, quien contó a respecto: «Son tiempos difíciles, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las personas con discapacidad conviven y conllevan un grado de vulnerabilidad en cuanto al tema salud. Fue un año que estuvo bastante quieto en cuanto a las actividades que realizaban cotidianamente». Recién a mediados del año pasado comenzaron a abrirse algunas oportunidades como «los tratamientos de rehabilitación presenciales y las otras actividades, como concurrir a centros educativos terapéuticos, a centros de día, a talleres de producción, se han ido habilitando con los distintos protocolos».

Perjudicial

Estos meses de parate tuvo sus importante consecuencias en las personas con discapacidad que no pudieron realizar sus actividades: «Es difícil, sabemos que no hay una oferta y una demanda en todas las localidades de a provincia y depende del tipo de discapacidad también se ha visto trastocada su vida y su realidad y han habido retrocesos. Hablo de personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o mental, chicos con autismo, con síndrome de Down, que estaban acostumbradas a una dinámica y a una rutina y el hecho de que ello se haya modificado, y más en este contexto de aislamiento, ha sido problemático. Nosotros lo podemos vivenciar en contacto con las distintas ONG o con las familias y realmente ha sido perjudicial».

Deseos

De ahora en más, todo quedará supeditado al contexto sanitario, pero en el caso de que la situación del Covid no se agrave demasiado «seguiremos con las instituciones abiertas y vamos a pugnar para que se puedan habilitar algunas más, como es el caso de EDDIM en Puerto Madryn». Finalmente, Marcelo Ortega dijo: «Esperamos y apelamos a que en esta nueva normalidad se le pueda dar una continuidad en las distintas actividades que tienen las personas y que se pueda volver a encaminar todo. En esto mucho tiene que ver el trabajo de los profesionales, de las familias y las posibilidades que tiene cada una de las personas también».