«La gente, a la hora de conducir, es desaprensiva y no piensa en el otro»

En las últimas semanas, Puerto Madryn tuvo una importante cantidad de alcoholemias positivas y es por ello que El Diario dialogó con el coordinador de Tránsito Municipal, quien brindó algunas consideraciones respecto a la forma de manejar de los madrynenses: «Se vienen realizando controles en distintos puntos de la ciudad y varían según los fines de semana, así que quizás las estadísticas no reflejan lo que realmente está pasando». El funcionario de Puerto Madryn explicó que la cantidad de alcoholemias varían también según el momento del mes: «En los momentos en que la gente cobra o fechas especiales como San Patricio o Semana Santa se ven más alcoholemias».

Proteger al tercero

Además, Tillería hizo hincapié en otras infracciones que, si bien son menos graves, no dejan de ser importantes, como puede ser la falta de documentación: «Si una persona no tiene seguro y no puede responder civilmente ante un siniestro, está en un verdadero problema. Los controles siempre apuntan a resguardar a la persona que sí conduce correctamente y tiene todo en regla. Muchas veces nos acudan de salir a recaudar, pero en realidad lo que se hace es proteger al tercero que conduce correctamente y con la documentación».

Pensar en el otro

En este contexto, el coordinador de Tránsito Municipal lamentó la actitud de los madrynenses al conducir: «La gente, a la hora de conducir, es bastante desaprensiva y no piensa en el otro, no se pone en el lugar del otro, incluso en las alcoholemias positivas. Si la persona no se siente bien debiera pensar que se tiene que poner a resguardo de sí misma, tiene que poner a resguardo a la familia, a los amigos y con el tercero con el que puede llegar a tener algún siniestro». Pero esta desaprensión no solo tiene que ver con las alcoholemias, sino también en faltas menores como el hecho de estacionar en una salida de garage: «No se piensa que la persona puede tener que salir al aeropuerto o tiene alguna emergencia médica, lo mismo los que estacionan en ochava teniendo lugar en el resto de la cuadra».