La blonda, se las ve negras

Dicen por ahí, que un ilustre desconocido consultor de medios, habría ofrecido sus servicios al gobierno del Chubut. Claro está que la comunicación no estaría entre las gestiones exitosas, sin importar cuan alto en el organigrama gubernamental ubiquen a la blonda responsable. Por esta razón, habrían apelado a las sugerencias de un tercero, que nadie sabe muy bien cuanto habría aportado a la construcción del relato. Sin embargo, ante la ausencia de resultados, habría derivado en la dilación del pago de honorarios. Exitoso o no, el prestador de servicios quiere percibir sus emolumentos, pero al parecer el pago se ha demorado. He aquí que la suma de 392 mil pesos y fracción que demanda, ahora estaría en el ojo de la tormenta. Así las cosas, un tal Juan Southall, en representación de Central CTL SA estaría reclamando el pago de Órdenes de Compra, bajo la calificación de “servicios de planificación de estrategia comunicacional”, y habría llamado la atención de los organismos de contralor. Ahora, el reclamo de pago estaría bajo sumario administrativo. Tomando en consideración la escasa comunicación de los actos públicos y la dudosa procedencia del reclamante, habrían abierto una suerte de indagatoria sobre los gastos de la “blonda comodorense” en relación a los compromisos de pago.