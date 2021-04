Juntos por el Cambio aceptó prorrogar las PASO y de las elecciones generales

Los líderes de la mesa nacional de de Juntos por el Cambio aceptaron la propuesta del Gobierno para prorrogar por un mes las elecciones primarias y generales debido a la pandemia. De aprobarse la ley, las PASO -previstas para el 8 de agosto- se celebrarían el 12 de setiembre, mientras que las generales -estipuladas para el 24 de octubre- se pasarían al 14 de noviembre. Sin embargo, el apoyo opositor está a atado a una condición: que no se modifiquen nuevamente las fechas electorales en lo que queda del actual calendario.

“Desde Juntos por el Cambio reafirmamos nuestro interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley. Por ello acompañaremos el corrimiento del cronograma y, además, solicitamos al oficialismo la inclusión de una cláusula que reasegure el compromiso del gobierno nacional con el respeto de la legislación electoral vigente”, enfatizaron los líderes opositores en un comunicado.

Esta cláusula no es ociosa: el principal espacio opositor teme que, con la excusa de la pandemia, el oficialismo avance con la suspensión de las PASO -una idea original de los gobernadores peronistas- cuando el calendario electoral esté más avanzado. Para Juntos por el Cambio esta herramienta es clave para dirimir sus cuitas internas en algunas provincias, por lo que la vigencia de las primarias es una condición innegociable, insistieron.

Ahora resta conocer la respuesta del oficialismo a las condiciones de Juntos por el Cambio. Todo indica que habrá acuerdo: de hecho, fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticiparon que el viernes próximo se convocará a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para debatir el proyecto de postergación. Se invitaría a los gobernadores y a los jefes partidarios. La intención es apurar los tiempos: según estipula el Código Electoral, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 10 de mayo para dictar el decreto de convocatoria a las elecciones.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro también será invitado a exponer en el plenario de las comisiones. De Pedro se reunió hace tres semanas con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio -Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica)- para llevarles su oferta de posponer las elecciones primarias al 12 de setiembre y al 14 de noviembre próximos. Ante la desconfianza opositora, De Pedro les garantizó que las elecciones internas no se suspenderían. Se entiende: para Máximo Kirchner y La Cámpora también les es fundamental la herramienta de las primarias para pelear lugares en las listas de candidatos en aquellas provincias dominadas por el PJ.

Negri, Ritondo y López llevaron la propuesta a la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Todo indicaba que habría fumata, pero el ala dura de la coalición opositora -encarnada por Patricia Bullrich, líder de Pro- mantenía sus reparos e insistía en incorporar restricciones a la oferta oficialista. En medio del debate interno estalló el conflicto entre el Gobierno y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la continuidad de las clases presenciales. Todos los puentes de diálogo se rompieron.

En el ínterin, De Pedro se reunió con los jefes de los restantes bloques opositores de la Cámara de Diputados. De aquel encuentro, realizado el viernes pasado, el oficialismo se llevó la certeza de que contaría con los votos suficientes para avanzar con la postergación de las elecciones, aún sin Juntos por el Cambio. Sin embargo, el oficialismo prefirió no forzar la marcha: para el Gobierno es clave que toda modificación del cronograma electoral se apruebe en el Congreso con el mayor apoyo político posible para aventar cualquier denuncia de manipulación por parte del oficialismo.