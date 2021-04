Judo en entrenamiento

Con la incertidumbre de la realización de los Juego Epade y Araucanía, el Judo Municipal sigue en actividad y preparación, con varios jóvenes a las órdenes de Héctor «Toto» Campos.

Además, Antonella Smart completó a principios de mes otro campus de Selección Argentina, con gran performance.

Trabajando con vistas a Araucanía y EPADE

Bajo la supervisión de Héctor «Toto» Campos, continúa el judo de Comodoro Rivadavia en plena actividad y preparación para los torneos que pueden desarrollarse en lo que resta del calendario provincial y nacional.

En este sentido hay incertidumbre por la necesidad de competencia y las suspensiones de varios torneos, especialmente en el orden nacional e internacional, aunque el 2021 ha sido un alivio para judocas e instructores, por la posibilidad de subirse al tatami para desarrollar el deporte como es habitual en la semana.

«Es lo que está permitido, con protocolos de ingreso, en grupos reducidos. Estos chicos están todos entrenando para competir a nivel nacional e internacional pensando en Araucanía, pero es grande la incertidumbre. Araucanía será en Chile en octubre, y hasta el momento hay más noticias de eso, que de Epade que se realizará en La Pampa el mes siguiente», comentó Héctor «Toto» Campos, instructor del judo municipal en el Gimnasio N°1, con un grupo que trabaja los martes, jueves y sábados, con atletas de categorías cadetes y juveniles, entre 15 y 19 años.

«Hay chicos con buena proyección entre 15 y 16 años. Un grupo de jóvenes que están con ganas, que no me faltan a entrenar a la mañana en el gabinete, ni a la tarde en judo», explicó Campos.

«Soy bastante estricto tanto en el Gabinete, como en la clase de judo. Más en lo segundo, porque son como mis hijos estos chicos, los cuido bastante. Los tengo cortitos en la disciplina, en que se concentren, que sean puntuales. Con el esfuerzo y el trabajo de todos los días es como se logran los resultados», reforzó el concepto el judoca internacional.

Antonella Smart en un nuevo campus

En cuanto a Antonella Smart, judoca de 20 años que tiene roce de selección Argentina, Toto Campos sostuvo: «Anto viaja a Buenos Aires, se mueve. Tiene roce. Los chicos ven eso, y es un ejemplo para ellos. Es una chica joven, muy dedicada y tiene muchas condiciones. Se nota cuando sube al tatami. Tiene un montón por mejorar tanto en lo físico como en la parte técnica, pero tiene ganas y está entusiasmada. Es difícil ser del sur, ir a pelear a Buenos Aires, pero hay que tratar de ser lo mejor posible desde acá, y trato de ayudarla en lo que más puedo».

Smart estuvo en un campus de selección Argentina en enero, donde finalizándolo sufrió una lesión en la zona lumbar. Con un mes de kinesiología, se perdió el campus de marzo, pero pudo asistir al último, desarrollado a principios de este mes.

«El sábado llegué. Había chicas que estaban entrenando para México. Se suspendió el Open de México, y el Panamericano Junior está ahí, pendiendo de un hilo. Está planeado para el 28 de mayo. El mayor problema son los vuelos, y las escalas, que son siempre en Brasil. En Brasil no podemos pasar», contó Antonella Smart, que cuenta con el sponsor Kimura Suplementos.

«Me dieron el alta de la lesión, estuve dos semanas entrenando fuerte y me llamaron al campus. Por suerte no me dolió nada. Anduve re bien. Tuvimos un primer día tranquilo, después hicimos judo y pista, judo y pesas. El sábado a la mañana hicimos un circuito durísimo. Pero hice todo. El domingo tuvimos libre. El lunes volvió Paula (Pareto) y se sumó toda la semana, todo judo. El viernes tuvimos un tope, lucha tipo torneo. Hicimos con los pesos más cercanos, y me fue bien. Perdí uno por medio punto contra una luchadora muy importante, y la otra lucha la gané por ippon», describió la joven judoca con entusiasmo, que tiene planeado para mayor -no confirmado- un nuevo campus de selección Argentina.

«Es seguir entrenando, seguir en los campus para que el entrenador me tenga en cuenta, y seguir midiéndome con las chicas de selección», cerró Smart.