Inédito: suspendieron por una semana a un concejal de Trevelin

Un hecho inédito se suscitó hoy en Trevelin, donde suspendieron por una semana al concejal del radicalismo Santiago González por, supuestamente, dirigirse de manera poco respetuosa a funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo. Así es como, en la sesión del día de hoy, se conformó una comisión especial y se tomó esa determinación: «En realidad no sé muy bien cuáles han sido los pormenores, solo me dieron la sanción, tampoco tuve derecho de defensa como indican todas las convenciones internacionales. Estamos frente a la Santa Inquisición», disparó González.

El edil suspendido contó que la medida llegó porque «quisieron avanzar en una dirección, tratando de atacar mis dichos y cuando se dieron cuenta que no los podían dejar sin efecto por una cuestión de inmunidad parlamentaria y porque no le falté el respeto a nadie, cambiaron y dijeron que le había interrumpido la palabra a la concejal que seguía en la palabra. En realidad nunca empezó a hablar, no tiene fundamento, es una decisión absolutamente arbitraria»

El concejal de la Unión Cívica Radical resaltó que «así es como se maneja el kirchnerismo, atropellando la democracia, sin respeto por las instituciones ni por las diversidad de opiniones» y aseguró que este hecho «es de una gravedad institucional inusitada, no se conocen antecedentes de esta naturaleza y, fundamentalmente, que no se respete la Constitución. Esto es lo que pasa en Trevelin, solo porque dije que no hacen las cosas que tienen que hacer».

Santiago González presentará mañana una nota de reconsideración y el cuerpo legislativo decidirá qué hacer con la sanción aplicada en la sesión del día de hoy.