Inauguraron en Madryn un mural alusivo al Día de las Cardiopatías Congénitas

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto en el que se inauguró el mural alusivo al Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el cual tiene como finalidad la generación de conciencia en la ciudad. El trabajo se hizo de manera articulada con la Fundación “Corazones del Sur”, que ha promovido distintas actividades para aunar esfuerzos y hacer visible la enfermedad, así como campañas para su prevención temprana.

Vale destacar que, en Madryn, a partir de la ordenanza N° 11.832, se incorporó al calendario anual de conmemoraciones y celebraciones de la Municipalidad el 14 de febrero de cada año como Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas.

Presencia municipal

Al respecto, el jefe comunal dijo: “Siempre queremos estar al lado de cada vecino que nos necesita, pero este es un caso especial, es una cuestión de amor por el otro, que es lo que más importa en la vida”. Además, Sastre manifestó: “Me llena de orgullo poder llegar con distintas obras o distintos proyectos para cubrir las necesidades que están en los barrios y los vecinos, pero no cambio por nada del mundo estar con personas como Angelito, quien ha sido operado por una cardiopatía congénita. Siempre estaremos para dar una mano y mejorar la calidad de vida de los madrynenses”.

En este mismo sentido, sostuvo: “La educación y la salud son nuestro principal objetivo porque son ejes fundamentales de una sociedad. Seguiremos invirtiendo en estos rubros para que podamos continuar creciendo como lo deseamos. El tiempo que me toque estar como intendente lo voy a hacer al lado de cada familia que me necesite y el día que deje de serlo también, como hacía cuando no lo era. Estoy muy contento de que podamos darle un poquito de amor a las personas que lo necesitan”, concluyó el intendente.

Agradecimiento de la Fundación

Por su parte, Lorena Martínez, referente de la Fundación “Corazones del Sur”, remarcó: “Queremos agradecer a Gustavo Sastre por todo el apoyo que nos ha dado, al igual que los concejales Eugenia Alianiello y Marcelo Vaccaro. Hemos notado una gran predisposición cada vez que necesitamos ayuda”.

En el acto, el intendente estuvo acompañado por la viceintendenta Noelia Corvalán; el secretario de Desarrollo Comunitario, Pablo García; el subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Roberto Neme; la directora de Servicio Social de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Julieta Baraibar, y los concejales Eugenia Alianiello y Marcelo Vaccaro. También estuvieron los padres integrantes de la Fundación “Corazones del Sur” y Micaela Trigo, directora de la Escuela N°516, que cedió el paredón.