Gualjaina, sin energía desde el domingo por una falla en el generador

La localidad de Gualjaina permanece sin suministro eléctrico desde el pasado domingo. Al respecto, el intendente Marcelo Limarieri planteó que la problemática «es más complejo» y advirtió, en diálogo con AzM Radio, los inconvenientes que genera en la zona la falta de agua y energía.«El domingo al mediodía el generador de energía comenzó a presentar fallas, y ahora por sectores se está largando la energía, ya que cuando el motor se encuentra al máximo de su capacidad, se recalienta y apaga», expuso el Jefe Comunal, quien sostuvo que «para poder garantizar mínimamente el servicio de agua se tomó esta determinación de generar la energía por sectores, y que principalmente el que cuente con mayor energía sea donde están las perforaciones y el sistema de bombeo para la cisterna de agua, que es la que luego distribuye a los domicilios».

Garantizar el servicio

Asimismo, Limarieri recordó que la problemática «no es nueva sino constante y continua, no me canso de decir que hasta que no estemos en un interconectado, o al menos con algún tipo de generación de energía renovable que pueda ir a la par del sistema y garantizarnos un servicio continuo, seguiremos siendo noticia» y detalló que los inconvenientes no solo abarcan la rotura del generador «sino también la falta de combustible y retención de servicios».

«Seguiremos teniendo el problema»

Sobre esto último, puntualizó el Intendente: «La cooperativa de Gualjaina presentó quiebra por una deuda con AFIP, los empleados fueron absorvidos por Servicios Públicos de la provincia y se solucionó un tema importante de acefalía, ya que el personal había quedado a la deriva. Pero seguimos con el mismo problema y lo seguiremos teniendo, al igual que todas las otras localidades del interior de la provincia que no están en el interconectado provincial».

Proyecto y polémica

Por otro lado, Limarieri recordó que «hace tiempo intenté reflotar un proyecto de una presa en el río Lepá, que sería no solamente una solución energética sino también al problema de agua de la zona, pero cuando salí en distintos medios a hablar del mismo lo único que recibí fueron críticas y oposición, ya que algunos se oponen a los ‘megadesarrollos’, todos opinaron en contra y nadie se detuvo un instante a pensar en los beneficios» y remarcó que «estábamos hablando de una pequeña localidad de la Meseta que se estaba poniendo al hombro un problema de la región para garantizar la administración del recurso».