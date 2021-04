Gaiman reportó la décima víctima fatal a causa del coronavirus

El Ministerio de Salud de Chubut reportó un nuevo fallecimiento a causa del coronavirus, pero aclaró que se trata de un hombre de Gaiman cuyo deceso acaeció semanas atrás, aunque no había sido contabilizado. Además se informó que se registraron 191 nuevos contagios de Covid-19.

En las últimas 24 horas, el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, con 88 nuevos contagios, fue la zona más afectada, seguida de Trelew y Esquel que registraron 21 nuevos enfermos. Al mismo tiempo, Puerto Madryn confirmó quince positivos y Sarmiento, al igual que Trevelin y Gobernador Costa, sumó seis. Además, Gaiman reportó cinco casos, todos estos se han registrados días anteriores, pero no fueron informado en los reportes pasados. En tanto, Río Mayo y El Maitén acusaron cuatro enfermos, mientras que Río Senguer y Cushamen informaron tres. Por último, Rawson, Dique Ameghino, Lago Puelo, Corcovado y Cholila sumaron dos contagios de coronavirus cada una.

En cuanto a los casos activos en Chubut, el nuevo reporte informó que hay: 1.429 pacientes ambulatorios, 41 internados en clínica médica, y 19 en Unidades de Terapia Intensiva. La totalidad de casos activos es de 1.389. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es el más afectado con 556 casos, seguido de Esquel que tiene 281.

Asimismo, el reporte de este viernes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 100.056. En tanto, hasta el momento se aplicaron 65.356 componentes la primera dosis y 8.462 de la segunda, en total, se aplicaron 73.818 dosis. El informe indica se han aplicado 1.447 dosis durante este jueves 15 de abril.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas horas se ha reportado un deceso por Covid-19, y se trata de un hombre, de Gaiman, el cual perdió la vida semanas previas, pero no fue informado en reporte anteriores.

De este modo, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 923 fallecimientos por coronavirus, y para la localidad valletana de Gaiman es la décima víctima fatal por esta enfermedad.

Por último, el dato positivo del reporte indicó que en las últimas 24 horas han recibido el alta de la enfermedad unos 135 chubutenses.