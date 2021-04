“Estamos avanzando en un plan de obras públicas por 75 millones”, destacó Luque

El intendente Juan Pablo Luque recorrió los trabajos de mejoramiento de la trama vial, embellecimiento y seguridad que se están llevando adelante en barrio Standard Norte, con la concreción de 12 cuadras de pavimento y la primera etapa de la construcción de una plaza en la intersección de avenida Nahuel Huapi y Laguna Blanca.

En ese marco, el mandatario municipal manifestó que “estamos avanzando en un plan de obras públicas que contempla una inversión importante en Standard Norte, con la pavimentación de 12 cuadras en ejecución, por 75 millones de pesos, y la primera etapa de la plaza ya finalizada, proyectando su continuidad para que el barrio cuente con un espacio verde como se merece su gente. Dialogamos permanentemente con los vecinalistas, con los vecinos, los escuchamos y controlamos las obras que estamos desarrollando, que son muchas”.

Respecto al pavimento, indicó que “estamos analizando efectuar una ampliación de la obra para que el frente de la escuela y de la plaza esté totalmente pavimentado. Es fundamental mejorar la trama vial en toda la ciudad ya que se trata de un salto en la calidad de vida de los vecinos”.

En ese sentido, el intendente señaló que “nos comprometimos a mejorar los espacios públicos y las calles para tener un Comodoro que la gente pueda disfrutar y salir al aire libre, más en esta época de pandemia en la que instamos a que traten de no juntarse y si lo hacen, no sea en espacios cerrados para disminuir los contagios. En esta primera etapa, lo primero que se hizo fue colocar las luminarias para brindar mayor seguridad, ante el requerimiento de los vecinos”.

“Si el Estado no pone a disposición espacios lindos para que los comodorenses aprovechen y se sientan orgullosos de su cuidad, es muy difícil que después que confíen en las autoridades que los gobiernan. Nosotros dimos nuestra palabra y de a poco vamos cumpliendo con las obras con las que nos comprometimos”, recalcó.

“Trabajamos para cambiar Comodoro”

Por otra parte, Luque afirmó que “la ciudad necesita mejorar todo su sistema de transporte público y para nosotros es un desafío lograr que una mayor cantidad de personas lo utilicen en lugar de sus propios vehículos para estar a la altura de los países del primer mundo en materia de políticas ambientales y bajar la contaminación. Estamos trabajando para hacer un cambio sustancial en Comodoro”.

“Por ello, una de nuestras prioridades es pavimentar con hormigón para mejorar la trama vial, pero a la vez reforzar aquellos sectores por donde circula el transporte público”, concluyó.

Detalle de los trabajos

En tanto, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López, expuso que “estos trabajos de pavimento se van planificando teniendo en cuenta los lugares donde recorren los colectivos, pero también los establecimientos públicos, como la Escuela N° 221 y el Gimnasio N° 4. Standard Norte tuvo un crecimiento importante en los últimos años y estamos avanzando para que cuente con un pavimento a la altura”.

Continuando en ese tenor, explicó que “estamos trabajando las avenidas principales con hormigón H25, que es el de mayor densidad, con un espesor de 15 centímetros y una terminación para evitar que patinen los vehículos. Es una obra de calidad tal como merecen los vecinos, restan dos meses de ejecución y luego agregaremos dos cuadras para que la escuela quede circundada por completo con asfalto”.

Sobre la plaza, sostuvo que “era un espacio que estaba totalmente abandonado y hoy cuenta con vereda amplia, lugar para discapacitados, iluminación y mucho verde. Tiene más de 35 luminarias y más de 100 especies arbóreas, porque la idea de tener un Comodoro más verde como propone el intendente tenemos que llevarlo a la práctica y lo vamos demostrando en cada espacio público que vamos interviniendo”.

En ese sentido, el funcionario agregó que “se trata de un parque, ya que es una manzana muy grande, y para la segunda etapa prevemos otro equipamiento urbano, veredas, sector de juegos y playón deportivo. Estamos finalizando el proyecto para licitarlo próximamente, pensando en un gran espacio para Km. 8”.

Finalmente, López resaltó que “en este crecimiento ordenado de nuestra ciudad que se está proyectando, el intendente continúa cumpliendo con las obras comprometidas y en Standard Norte se está avanzando a buen ritmo con los trabajos planificados”.

“El intendente nos escucha y cumple”

Por su parte, el titular de la Vecinal Standard Norte, Juan Carlos Delgado, agradeció al intendente Luque “por la concreción de obras fundamentales para nuestro barrio, porque contar con asfalto, sumamente importante para el transporte público, y una plaza de estas características mejora la calidad de vida de la gente. Los vecinos están muy contentos por las tareas que se están desarrollando”.

“Todo esto nos cambia la vida y nos ofrece un panorama mucho mejor, con el pavimento del ingreso a la escuela, las luminarias brindando mayor seguridad a la zona y la generación de espacios públicos en tiempo de pandemia. Tenemos que seguir mejorando el barrio, estamos esperanzados porque contamos con un Municipio con las puertas abiertas y con un intendente que escucha y cumple”, finalizó el vecinalista.