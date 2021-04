Estadounidenses vacunados podrán vacacionar en Europa

En plena incertidumbre mundial sobre cómo evolucionará el mercado del turismo, en una entrevista con The New York Times, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, adelantó que los estadounidenses que hayan sido completamente vacunados contra el COVID-19 podrán visitar la Unión Europea (UE).

“Los estadounidenses, por lo que puedo ver, usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos”, dijo von der Leyen, y añadió: “Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea”.

De todas formas, Von der Leyen no ofreció un cronograma sobre cuándo exactamente se abrirían los viajes turísticos o detalles sobre cómo ocurriría.

Visión de túnel

“Lo que el mundo está diciendo básicamente es que están mirando a Estados Unidos, están viendo el éxito de nuestro programa de vacunación, están viendo la reducción de la enfermedad y, aunque saben que aún no hemos terminado, están diciendo ‘esos estadounidenses pueden venir a nuestro país sin riesgo de propagar el COVID-19′”, dijo Slavitt a CNN.

“Piensen en eso, es increíble”, afirmó Slavitt, agregando: “Hace apenas unos meses, éramos la nación del mundo que estaba más aislada de los viajes. Eso muestra los meses increíbles que hemos tenido vacunando a estadounidenses”.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que aproximadamente el 28% de los estadounidenses están ahora completamente vacunados, lo que significa que han pasado dos semanas desde su segunda dosis de la vacuna de Moderna o Pfizer, o una semana desde su única dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.