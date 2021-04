En Chubut casi el 36% de los condenados purga la pena en comisarías

El Defensor General Público de Chubut, Sebastián Daroca, se refirió a la superpoblación carcelaria a nivel provincial. En dialogo con AzM Radio, aseguró que un 35,9 por ciento de la población carcelaria se encuentra alojada en comisarías en lugar de centros penitenciarios, fundamentalmente por falta de espacio.

En el mismo sentido, el funcionario sostuvo que, según el último relevamiento realizado por la Defensa Pública, el cual se lleva adelante todos los lunes, «tenemos 622 cupos disponibles en toda la provincia y hay 629 personas detenidas, es decir 7 por sobre el cupo disponible» y precisó que «hay lugares que están sobrepasados, y esto es contando las comisarías, las cuales recordamos que no son para el tratamiento de las personas detenidas».

Sobre esto último, planteó que «el 35,9% del total de las personas detenidas están en comisarías y no tendrían que estar allí».

«El lugar de tratamiento de las personas detenidas son las alcaidías y los institutos penitenciarios», sentenció.

Asimismo, Daroca expuso que «venimos trabajando en esto con las autoridades policiales para poder aportar todo aquello que sea para mejorar el tratamiento de las personas» recluidas y agregó que «desde la Defensa tenemos una postura de trabajo que la venimos sosteniendo desde siempre, era histórica y yo la continué, en el sentido de que siempre tratamos de evitar la judicialización de las cosas; los habeas (corpus) que se presentan desde la Defensa Pública es cuando se han agotado todas las alternativas y no hay ninguna respuesta».