“El Verde” perdió ante “El Xeneize” y finalizó su Temporada

Una serie durísima y disputadísima, le tocó transitar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por los Playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol ante Boca Juniors.

Este jueves, en el segundo juego, #El Xeneize” se impuso nuevamente ante los chubutenses y de esta manera, lo eliminó de la próxima instancia del certamen. “El Verde” cierra con la cabeza en alto una Temporada en la que superó varios escollos que demostró su carácter como equipo.



Gimnasia se despidió la Temporada

El pasado jueves, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, perdió por 78-70 ante Boca Juniors en el segundo juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol, resultado que dejó eliminados a los chubutenses de la presente Temporada.

En lo que fue una serie de victoria 2 -0 de los “Xeneizes”, en el cotejo final, el goleador del encuentro fue Leonel Schattmann con 15 puntos, secundado por Federico Aguerre con 13, Adrián Boccia y Tavario Miller 11 cada uno.

Por parte del “Verde” comodorense, sumó 14 puntos el venezolano Miguel Ruiz, seguido por Sebastián Vega y Sebastián Orresta con 11 unidades, y Juan Manuel Rivero con 10.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Villagrán finaliza su 32ª temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino, tras superar una serie de situaciones como casos positivos de COVID-19 como así también lesiones que llevaron, en algunos partidos, a no contar con sus principales figuras pero que, como equipo, sacaron a relucir su resiliencia y personalidad.

El partido peleado y disputado

Juego colectivo, solidez y madurez para Boca Juniors que tuvo múltiples argumentos para ganarle 78-70 a Gimnasia, barrer la serie y estar entre los mejores 4 de la Liga; preparándose ahora para el choque ante Quimsa a jugarse desde el próximo domingo.

El nivel colectivo del combinado dirigido por Gonzalo García respaldó la confianza de su capitán. Firme en cada puesto, con cada integrante de su plantel cumpliendo su función a la perfección, Boca encontró respuestas ante cada escenario gracias al rendimiento grupal y a la jerarquía individual que destaca a su plantel. En La Boca celebran haber recuperado el protagonismo perdido durante los últimos años y se ilusionan con lo que vendrá: un desafío de alto voltaje frente al mejor equipo de la temporada regular.

El histórico tándem conformado por De Los Santos y Schattmann volvió a funcionar, una garantía de efectividad desde aquella época en la que coincidieron en Gimnasia durante varias temporadas, que se sostuvo en Quimsa y que ahora repite en este Boca semifinalista. Después de tantas batallas juntos, se entienden a la perfección y juntos construyen una de las mejores media canchas del país gracias a su claridad conceptual y su efectividad.

La experiencia en escenarios de alta exigencia como son los playoffs le da un plus que sus equipos suelen disfrutar. Ambos se destacaron en el juego de este jueves: De Los Santos concluyó con 10 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias mientras que Schattmann rubricó una planilla más cercana a su rendimiento habitual con 15 unidades y 5 asistencias.

La actuación de Gimnasia se resume en apenas algunos destellos de su inobjetable calidad. Excepto por un par de triples de Sebastián Vega al principio del juego -registró 3/5 desde larga distancia durante la primera mitad pero cerró la tarde con 3/10-, el trabajo de Ruiz (14 puntos y 8 rebotes) y algunos detalles de Orresta, el Mens-Sana no encontró un factor desequilibrante en su rotación durante todo el partido.

Pero para explicar la victoria Xeneize resulta insoslayable resaltar la aparición de sus dos extranjeros. Miller cumplió su rol habitual y, aunque su planilla no fue descollante (11 puntos y 7 rebotes), causó un impacto en el juego interior en ambos costados de la cancha.

Tonny Trocha fue determinante en el apartado defensivo: anuló a Miguel Ruiz, se fajó debajo del aro, fue vital en los cambios defensivos y produjo en ataque con 8 puntos y 9 rebotes. Ambos fueron fundamentales, al igual que Aguerre y Boccia, en los momentos bisagra del partido para que Boca se quedara con la victoria y la clasificación a las semifinales que comenzarán el próximo domingo en el Templo del Rock.