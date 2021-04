El Hoyo: «Amamos este lugar pero nos preguntamos si hoy vale la pena quedarse»

La situación de los vecinos de la Comarca Andina continúa siendo compleja, y los residentes denuncian desidia y falta de asistencia municipal y provincial.

«El Gobierno está totalmente ausente», sostuvo en diálogo con AzM Radio Catalina, pareja de Ignacio, con quien reside desde hace tiempo en El Hoyo y cuyo invernáculo fue arrasado por las llamas en la zona de Las Golondrinas.

Por su parte, el vecino explicó que «están haciendo ‘relevamientos’ pero hasta ahora no se vio la ayuda del Estado, ni siquiera han pasado con un apoyo psicológico o acompañamiento, y esto es un pueblo chico, nos conocemos, pero se manejan como en una gran ciudad, en anonimato».

«Estamos presos del sistema»

«En este momento también tendría que estar el Intendente peleando por nosotros, eso es lo que más me decepciona y defrauda», expresó la mujer, cuya pareja sostuvo que «el pueblo va por un lado y la política por otro; es lo mismo de siempre, uno queda ‘colgado’ porque no tiene tiempo de hacer política y queda preso de este sistema representativo».

«No sabemos qué hacer»

Preguntados sobre su visión política, Ignacio planteó que «uno termina definiendo si se va a quedar o no acá, yo amo este lugar, pero día a día me pregunto si vale la pena: esta tanta la desidia y la locura en la que nos meten, que no sabemos qué hacer».

«Es un paraíso, más que nada para el turista, pero el que vive acá también se da cuenta de que hay un infierno, que es la contracara: el abandono que estamos viviendo hace años a nivel provincial. El tendido eléctrico se abandonó totalmente y en algún momento iba a pasar esto; no tenemos una respuesta», concluyó Catalina.