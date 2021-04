“El Depo” se entrena para visitar a Ferro de Pico

El próximo domingo, el Deportivo Madryn afrontará la 2° Fecha del Torneo Federal A, que lo tendrá visitando a Ferrocarril Oeste de General Pico en La Pampa.

El conjunto “Aurinegro” se medirá ante su par pampeano desde las 16 horas y contando con el arbitraje de Fernando Marcos de la Liga del Sur de Bahía Blanca.

Se viene Ferro de Pico

Este partido, ya cuenta con designación arbitral anunciada, a jugarse con Fernando Marcos como juez principal, acompañado por los asistentes a Marcos Hourticolou y Juan Nebbietti.

Luego de la victoria lograda ante Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi en la Fecha 1 disputada en el Estadio “Abel Sastre”, el “Depo” encara su preparación pensando en el conjunto pampeano.

Palabra de goleador

El Diario WEB dialogó con el goleador del “Aurinegro” el domingo pasado, como es el caso del delantero Emiliano López, quien indicó sobre el encuentro que “gracias Dios pude conectar un centro de Molina y hacer el gol, pero sobre todo, estoy contento por el triunfo y por el equipo”.

El futbolista, valoró a la vez que “ganar es clave para todo equipo”, analizando que “por ahí se notó las ansias que teníamos, después cuando nos calmamos pudimos jugar al futbol. En el segundo tiempo pudimos llegar con más claridad”. A lo que siguió indicando que “en el primer tiempo entramos en el juego de ellos, no pudimos encontrar los espacios. En el segundo tiempo encontramos los espacios y quedamos mejor de cara al gol”.

López, destacó las características del plantel que integra, que cuenta con varios futbolistas versátiles y con distintas condiciones para ingresar según lo que el partido amerite: “gracias a Dios tenemos un plantel muy amplio, con muchos jugadores de buen pie. Pudimos encontrar las variantes y los chicos que ingresaron le hicieron bien al equipo. Uno está contento sobre todo por el equipo porque viene bien para lo que viene”.

Emiliano, ex acatante de Alvarado de Mar del Playa y Estudiantes de Caseros como así también del futbol guatemalteco, valoró como se pudo trabajar durante esta pretemporada al decir que “el campeonato pasado a la llegada de Ricardo (Pancaldo, DT), no tuvimos mucho tiempo para trabajar técnicamente. Esta pretemporada tuvimos tiempo para trabajar eso. También en el aspecto físico hicimos un trabajo muy importante. Creo que con el paso de las fechas nos vamos a ir conociendo. Lo más importante es que se arrancó ganando”.

Por último, sobre su próxima presentación, Emiliano López culminó diciendo “sabemos que Ferro es un equipo duro, así que a descansar y a preparar el juego del domingo próximo”.

Fútbol- Torneo Federal A 2021 – Fecha 2

Zona A

Sábado 17

Sp. Desamparados San Juan – Huracán Las Heras

16:00 horas

Arbitro: Diaz José

Domingo 18

Circulo Deportivo – Olimpo Bahía Blanca

15:30 horas

Arbitro: Novelli Sanz Lucas

Independiente Chivilcoy- Estudiantes San Luis

15:30 horas

Árbitro: Morón Franco

J .U. Universitario – Ciudad Bolívar

16:00 horas

Árbitro: Ceballo Cesar

Villa Mitre – Sol De Mayo

16:00 horas

Arbitro: Macheroni Maximiliano

Cipolletti – Peñarol San Juan

16:00 horas

Arbitro: Testa Sergio

Sansinena – Camioneros

16:00 horas

Árbitro: Carranza Álvaro

Ferrocarril Oeste La Pampa – Deportivo Madryn

17:00 horas

Árbitro: Marcos Fernando