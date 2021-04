“El Depo” disputa los 16° coperos ante Banfield

Mañana a la tarde, jugarán en el Estadio “Alfredo Beranger” del Club Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina, entre el Deportivo Madryn y Banfield.

El cotejo, se jugará desde las 15:10 horas, con “El Depo” buscando su lugar en la próxima instancia del certamen federal.

Juega “El Aurinegro” por Copa

En un gran momento anímico, dado por el buen pasaje futbolístico que los ha llevado a sumar 9 de los 9 puntos disputado en el inicio del Torneo Federal A, el Deportivo Madryn, llega para disputar esta tarde su choque por 16avos de final de Copa Argentina ante Banfield.

”El Aurinegro”, jugará desde las 15:10 horas ante su par “Taladro” en esta nueva instancia del certamen federal, que se disputará en el Estadio “Alfredo Beranger”.

Para la disputa de este encuentro, el plantel del “Depo” viajó vía aérea, buscando afectar lo menos posible al proceso de recuperación física de los futbolistas en este tipo de extensos viajes; teniendo en cuenta que, de haber viajado vía terrestre, más de 1200 kilómetros serían los que debían recorrer los jugadores madrynenses.

Arribados el lunes en la tarde – noche, los muchachos que comanda Ricardo Pancaldo se entrenaron este martes en la mañana en el predio del Club Barracas Central para estar listos para afrontar el juego copero ante los del sur bonaerense de la mejor manera.

Vale destacar que el Deportivo Madryn llegó a estos 16avos de final luego de eliminar e mediados de marzo 2020 a su par de Platense, en el cotejo disputado en el Estadio de Estudiantes ed Caseros y donde los portuarios vencieron por 1 a 0.

El equipo ganador del cruce de esta tarde, será el rival de San Telmo en la próxima instancia.

En cuanto al once inicial, no hay equipo confirmado por parte de los entrenadores, aunque en el caso del Deportivo Madryn no se vislumbran muchas variantes con respecto a los nombres que el pasado sábado se impusieron ante Villa Mitre; teniendo en cuenta la posibilidad de seguir dándole rodaje a la cuestión futbolística como así también darle lugar a jugadores que no vienen teniendo muchos minutos en el Federal A.

Con nueva camiseta

Este martes, se compartió a través de las redes sociales del Club Social y Deportivo Madryn, la nueva camiseta que Edición Limitado, ha lanzado la institución para disputar su cotejo por Copa Argentina ante Banfield.

Es un modelo slim fit, el cual cuenta con un valor de $3.900 y viene en talles S – M – L – XL – XXL y que, ante el gusto la gran aceptación que tuvo entre sus simpatizantes, ya se pueden contactar a través de las redes sociales para concretar su reserva y compra. Desde el 3 de mayo serán entregadas a sus compradores. La marca Coach ha creado un estupendo diseño que buscará ser apreciado por todos los fans del “Depo”.