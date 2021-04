El comodorense Vivier convocado a la Selección Argentina

«Estoy muy contento con lo que está pasando», contó el jugador comodorense Eduardo Vivier, quien fue convocado a integrar la Selección Nacional de básquet sobre silla de ruedas.

El representante del equipo de Unión Comodorense, será parte de la concentración a realizar con el conjunto argentino entre los días 16 y 18 de abril en Buenos Aires.

Vivier con destino Selección Argentina

El pasado 28 de marzo, el comodorense Eduardo Rolando Vivier recibió por parte de la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA) la notificación de la convocatoria para la Selección Nacional de Básquet sobre silla de ruedas.

La concentración se desarrollará el 16, 17 y 18 de abril en el Club CEDIMA (Centro de Discapacitados de la Matanza) de San Justo, Provincia de Buenos Aires. Pese a que no esperaba la designación y mientras se entrena, el basquetbolista lo disfruta y aguarda ansioso el viaje.

Eduardo Rolando Vivier hace tres años comenzó a jugar al básquet adaptado y actualmente es integrante del equipo Unión Comodorense. Hace aproximadamente 1 año y medio, jugando en la Liga Patagónica, fue captado por el entrenador de la Selección Argentina de Básquet sobre silla de ruedas y está próximo a concretar un logro importantísimo para el deporte local.

«Estoy muy contento con lo que está pasando, es algo que no esperaba, lo estoy disfrutando y tengo muchas ansias de ir a ver qué pasa. Me seleccionaron por mi actuación en los juegos de la Liga Patagónica que tuvimos hace más de un año, esos partidos fueron televisados y ahí me vieron», expresó el basquetbolista.

Vivier tiene 37 años, juega de base y será parte de la concentración del combinado nacional que se realizará desde el 16 hasta el 18 de abril en el Club CEDIMA de San Justo.

«Vengo entrenando hace tiempo y espero andar bien en los entrenamientos con la selección. Hay cuestiones que influyen por el tema de la clasificación funcional de nosotros, que es una de las cosas que a mí me apoya por ser una categoría baja, por ese lado sería lo más importante», comentó.

Para poder viajar, Vivier recibe ayuda del Ente Autárquico Comodoro Deportes y agradeció por el apoyo brindado. «Sin su colaboración no podría hacer este tipo de viajes, hoy por hoy es todo muy costoso, así que estoy agradecido por apoyarme», expresó.