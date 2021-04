El comodorense Franco Cuevas, campeón en el Iron Cup

El deportista comodorense Franco Cuevas fue campeón en el NPC Iron Cup de Buenos Aires que se desarrolló el pasado sábado.

El fisicoculturista consiguió el primer lugar en la categoría Men’s Physique Open hasta 1,78m. Con esta actuación culmina una etapa de calendario y se prepara para descansar física y mentalmente, para luego afrontar los desafíos de fin de año.

Cuevas celebró en un certamen nacional

El pasado sábado se desarrolló en Buenos Aires el NPC (Comité Nacional del Fisicoculturismo) Iron Cup, competencia de fisicoculturismo que tuvo a Franco Cuevas como protagonista, al ganar en su categoría Men’s Physique Open hasta 1,78 metros.

«Estuve participando en el Torneo de la NPC, el Iron Cup, donde salí primero en mi categoría Men’s Physique Open hasta 1,78m. Salí campeón así que estoy muy contento y agradecido con toda esa gente que me apoyó, que estuvo presente. Al Ente Autárquico Comodoro Deportes», sostuvo Franco Cuevas quien cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes Municipal.

«A mis sponsors, empresas y asociaciones que me ayudaron como la Fundación del Golfo, Blue Bar, Apple Comodoro, JRTech iPhone, y Rada Suplementos que es uno de los sponsors que está presente en todo momento, porque sabe que hago bien las cosas y voy en búsqueda de esos objetivos», expresó Cuevas.

«Estoy muy contento, vamos ahora a descansar y prepararnos para los torneos que vendrán a fin de año o a principios del año que viene. Hicimos un gran calendario, una gran preparación para estos torneos donde estuvimos casi siempre primeros. Eso fue muy positivo y rentable», añadió.

«También quiero agradecer a una de las personas importantes en esto, que fue mi coach que realizó una tarea espectacular con mi cuerpo. Lo llevó a otro nivel realmente, así que estamos muy contentos por eso. A seguir en busca de esa tarjeta profesional con más garra y motivación. Ahora se viene una etapa de descanso mental y corporal. Vamos a descansar y prepararnos para los torneos que vendrán a fin de año, o el año que viene», señaló el fisicoculturista comodorense.

«Agradezco siempre a toda mi familia, a mi novia Shaira, mi mamá Dora Ferradas, mi abuela y toda mi familia. A mis alumnos que siempre están presentes, que de alguna forma ponen su granito de arena para que yo pueda viajar y competir. Este es un deporte caro, que lleva mucho gasto, entrenamiento y disciplina. Gracias a Dios la gente eso lo ve, y me apoya. Porque hay un montón de gente que me apoya. Eso me pone feliz. A seguir por más, en búsqueda de la tarjeta profesional algún día. ¡Vamos por más!», cerró Franco Cuevas.