Denver cayó en un intenso juego ante los Golden State

En su visita al Chase Center, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo, cayeron ante los Golden State que tuvo a su figura, Stephen Curry “encendido”.

Fue por 117 – 106 la derrota de los de Colorado, con el base cordobés con la función de defender al armador de los “Warriors” que anotó 53 puntos.

Curry fue la figura y “Facu” el indicado para su marca

Los Golden State Warriors vencieron a los Denver Nuggets por en el Chase Center 117-106, en una nueva programación de la Temporada 2020/202 de la NBA.

La figura de los Warriors, Stephen Curry, “la rompió” anotando 53 puntos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la franquicia; en tanto que el jugador argentino Facundo Campazzo, ingresando desde del banco, aportó 6 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 robos.

El partido entre Denver y Golden State empezó siendo marcado por la historia, con Stephen Curry anotando 21 puntos en el primer cuarto para superar a Wilt Chamberlain y convertirse en el máximo anotador en la historia de los Warriors. Facundo Campazzo, por su lado, estuvo en cancha durante el último minuto del parcial y los Nuggets no pudieron irse al frente en el marcador (32-33); incluso, fue el cordobés el designado para la pegajosa marca con el armador de los Warriors.

En el segundo periodo los Nuggets se mostraron sólidos atrás con la segunda unidad, protegiendo la pintura y realizando los close-out en el eje, los codos y las esquinas. Con este buen trabajo, y un triple de Campazzo, Denver sacó siete de luz con 7:53 para el final del cuarto (42-35). No obstante, los Warriors volvieron a buscar a Curry (30 puntos en el primer tiempo) y achicaron la brecha (61-56).

Blanco y negro fue el tercer cuarto. Los Warriors, por un lado, tuvieron un Curry Brillante, mientras que los Nuggets salieron mentalmente del partido luego de que Nikola Jokic se ofusque en las protestas con los árbitros. Esto provocó que Golden State pase al frente y saque una máxima de 16 al final del parcial (83-99).

La defensa seguidor toda la cancha de Campazzo a Curry alivianó la situación y con dos minutos por jugar los Nuggets recortaron la brecha. Fue en ese preciso momento en el que Jamal Murray realizó una penetración y al momento de la caída se le fue por completo hacia un lado la rodilla izquierda, obligándolo a retirarse del encuentro y disipando toda expectativa de Denver de dar vuelta el encuentro (107-116).

Dura lesión de Murray

Durante el juego ante los Golden State, uno de los jugadores más importantes de los Nuggets, Jamaal Murray, sufrío una dura lesión: se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

La recuperación de dicha lesión tiene un mínimo de seis meses, lo que significa que la temporada para Murray se terminó. Ahora, evaluándose sus últimas presentaciones e incluso los juegos de los fue inicial, Campazzo sería uno de los apuntados a ocupar su lugar.

Después de la derrota 116-107 en Oakland, Malone, el coach de los Nuggets, relató en primera persona su visión del momento. “Su rodilla le molestaba cuatro días antes del partido. Hace cuatro partidos lo venimos cuidando para que no tenga problemas ni lesiones. En su primer partido completo, pasa esto. Es una sensación horrible”.

Oficial: “Tortu” jugará en Oklahoma

En tanto, se confirmó la llegada del 14° jugador argentino a la NBA como es el caso de Gabriel Deck: a través de sus redes sociales, el jugador santiagueño recibió la bienvenida por parte de su nuevo club, los Oklahoma City Thunder.

De hecho, “el Tortu” compartió a través de sus cuentas, el saludo de despedida a los seguidores de su ahora ex equipo, Real Madrid: “Hola a todos. Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de toda la gente del Real Madrid. De los aficionados, que me cobijaron desde el primer día que llegué al club, de los compañeros que tuve en estos tres años y también de cada uno de los integrantes del staff. He pasado momentos hermosos e inolvidables en el club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera”.

A lo que el joven recordado por la frase ´esto es básquet chango´, aseguró que “cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí”, indicando con emoción.

“Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A toda mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos”, finalizó Deck que, según trascendió, usaría en el equipo de los “thunder” el dorsal N°6.