Covid-19: Qué provincias piensan comprar vacunas en forma autónoma

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a poner en agenda la semana pasada el debate que había abierto Juntos por el Cambio cuando reclamó autonomía en la compra de insumos y vacunas. “Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”, dejó en claro el funcionario.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas restrictivas para amainar el impacto de la segunda ola de coronavirus, Cafiero dio luz verde a los 24 distritos del país, además de los municipios, para que gestionen por su cuenta la llegada de inoculantes. Actualmente, y más allá de que reconocen la dificultad de acceder a las vacunas este 2021, los gobernadores analizan diferentes estrategias para hacerle frente a la pandemia.

El primero que avanzó para buscar vacunas por fuera de las negociaciones de la Casa Rosada fue Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal, que el pasado viernes ya empezó a contactarse con empresas privadas que proveen inoculantes al mercado, sobre todo con las farmacéuticas de Estados Unidos, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

De igual manera, tanto el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, como el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, sostuvieron en las últimas horas que en caso de acceder a nuevas dosis se pondrán a disposición del Gobierno para distribuirlas con el resto de las provincias.

Mendoza, gobernada por el radical Rodolfo Suárez, también buscará seguir el mismo rumbo que CABA. Aunque asumen que es difícil acceder al mercado ya que la cantidad de vacunas es escasa, afirman que harán el esfuerzo para poder “vincularse con el mundo”. En una entrevista radial, el gobernador confesó que ya se contactó con empresarios y científicos mendocinos para tratar de hacer puentes con los laboratorios y gestionar la compra. No obstante, aún no hay gestiones formales iniciadas.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires se mantiene en línea con el Gobierno nacional con respecto a la decisión de que sea el Estado quien concentre la compra de vacunas. En declaraciones, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, indicó: “Entendemos que la compra de vacunas las tiene que hacer la Nación porque tiene que autorizarlo la ANMAT. Guarda con comprar vacunas en cualquier lado porque va a aparecer el mercado negro”.

Asimismo, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ya tienen acuerdos para intentar adquirir vacunas en bloque. Las tres provincias de la región central del país apuestan a trabajar en conjunto para tener más peso en una futura tratativa. No hubo todavía gestión formal y, según la información que recolectaron, recién podrían avanzar en la compra de dosis en 2022.

Una estrategia similar es la que planean seguir las diez provincias norteñas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja. Varios gobernadores realizaron gestiones con Astrazeneca y Johnson & Johnson. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron es la misma. Tiene las dosis comprometidas para todo el 2021 con estados nacionales. Es imposible conseguir en este 2021.

Tres provincias que están fuera de ese bloque son San Juan, San Luis y La Pampa. Sergio Uñac tiene la decisión de avanzar con gestiones de compra pero aún no está definido cómo ni con quién, ya que buscarían integrarse a un acuerdo regional más amplio, mientras que en la gestión pampeana están de acuerdo en que el mejor camino es el que se desarrolló hasta ahora, que la Casa Rosada protagonice todas las negociaciones.

Con respecto a las provincias del sur, todas son conscientes de la dificultad que existe en el mercado para conseguir dosis. Neuquén y Rio Negro saben que “es inviable” hacerlo, al igual que Chubut y Santa Cruz, que remarcaron el interés para comprarlas, pero se toparon con la escasez de dosis.

En tanto, en Tierra del Fuego también cuentan con las intenciones de conseguir más vacunas, pero reconocen que la logística es compleja. Entre las provincias del sur no descartan trabajar en bloque en un futuro, aunque por ahora, cada una se mantiene abocada a su plan de vacunación.