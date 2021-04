Covid-19: El Gobierno nacional evalúa el pedido de cerrar todo “por poco tiempo»

El comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández le recomendó “analizar medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final”. Si bien crece la preocupación por la velocidad de los contagios de coronavirus, aún es pronto, según los expertos, para realizar una evaluación de los resultados sobre el impacto que tuvieron las nuevas restricciones que se pusieron en marcha el último viernes.

Según fuentes oficiales, los especialistas le recomendaron al Gobierno esperar. “Las nuevas restricciones son recientes, los resultados se verán después de 10 días. Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus”, explicaron los integrantes del comité que integran médicos, terapistas e infectólogos.

La recomendación, al menos por ahora, es mantener las escuelas con presencialidad. Aunque “para poder seguir con las escuelas abiertas hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones, medidas focalizadas”. Lo mismo ocurre con la actividad económica. “Los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos”, explicaron.

La velocidad de los contagios provocó que el gobierno nacional entre en estado de alerta, aunque en la Casa Rosada tomaron nota de un dato positivo: bajó la circulación de gente en la calle. Por estas horas, la gestión de Alberto Fernández busca que todo el sistema salud, tanto público como privado, esté abocado cien por ciento al Covid.

“La segunda ola no es más de lo mismo, el escenario no es igual, las nuevas variantes hicieron estragos en otros países. Es casi una nueva pandemia”, advirtieron los especialistas en el encuentro que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada. Además, destacaron el plan de vacunación en marcha y, según testigos de la reunión, hubo un fuerte apoyo a las vacunas, su efectividad, eficacia y cobertura. “Es un horizonte alentador”, resaltaron fuentes oficiales.