Corrientes: Procesaron a un cazador por matar a un puma

En la provincia de Corrientes, el Juzgado de Instrucción y Correccional (en transición) de Mercedes procesó a un cazador furtivo de la ciudad de Sauce, que se promocionó en Facebook tras matar a un puma para captar clientes como guía de caza.

La acusación

Gracias a un minuciosa pesquisa de la Fiscalía Especializada en Delitos Rurales y Ambientales, a cargo del doctor Gerardo Humberto Cabral, el PRIAR de Sauce y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pudo comprobar que Ramón Isidro Ramírez cometió –prima facie– los delitos de infracción al artículo 25 de la Ley 22421 calificado por realizarse con tres personas, ropas mimetizadas como arte de caza y la utilización de armas de fuego y depredación de la fauna silvestre mediante la captura en cautiverio y almacenamiento, comercialización de productos y subproductos provenientes de especies prohibidas, penados por los artículos 25 y 27 de la misma ley.

La decisión del magistrado refrenda la investigación del Ministerio Público Fiscal sobre dos hechos. El primero, que entre el 1 y el 8 de marzo de 2019 en la zona rural de Sauce, el imputado junto a otros dos personas aún no identificados cazó un puma, una especie protegida. Vestía ropa camuflada y usó un arma de fuego larga. Luego, publicó en Facebook una fotografía en la que sostiene el animal y se exhibe un arma con mira telescópica. En ese posteo se hace conocer como guía cazador de la ciudad de Sauce y aporta números telefónicos para captar clientes.

Ante ese hecho, la Fiscalía inició la investigación y, entre otras medidas de prueba, pidió un allanamiento que resultó en el hallazgo de otro delito: el imputado –que no tenía licencia expedida por la Dirección de Recursos Naturales– contaba con varias armas de fuego registradas para la actividad cinegética y un ambiente de su casa destinado a exhibir trofeos (cabezas con astas) de 25 ciervos. Y aún más: en la parte trasera de la propiedad se halló un corral de 50 por 100 metros, con malla metálica perimetral de 1,80 metros de alto, en el que mantenía cautivos nueve ciervos axis, tres machos adultos con astas y seis hembras.

De entre los trofeos, se peritaron cinco cabezas de ciervos, y resultó que cuatro no tenían más de siete días de haber sido obtenidas; la restante era de meses atrás.

Si bien el juez de Instrucción y Correccional, doctor Martín Vega dictó la prisión preventiva, también le concedió la excarcelación bajo caución juratoria.