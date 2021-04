Consejo del salario: la CGT reclamará aumento de entre el 35 y el 40 por ciento

La CGT reclamará el martes un aumento del salario mínimo de entre el 35% y 40%, el pago en no más de dos tramos y una revisión en octubre, aseguraron fuentes de la central obrera, en tanto desde la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky sostuvieron que aceptaría esa mejora, pero en una sola cuota mientras que la CTA Autónoma (CTAA), de Ricardo Peidro y Hugo Godoy, exigirá un valor que se aproxime al de la canasta básica alimentaria.

La propuesta de la CGT

Las fuentes del consejo directivo cegetista detallaron a Télam que la CGT solicitará el martes, en la reunión del consejo del salario, un incremento de entre el 35% y 40% y su pago en no más de dos tramos, aunque aseguraron que «la posibilidad más cercana es que finalmente se convenga un ingreso algunos puntos por debajo».

Los voceros de la central obrera, que lideran Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), advirtieron a esta agencia que el proceso inflacionario «pulverizó» el ingreso mínimo y que su actual valor de 21.600 pesos está retrasado, por lo que «es necesario actualizarlo en no menos de un 35/40% y en no más de dos tramos».

Para la CGT, es «fundamental y vital» que el incremento del mínimo sea acompañado por una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo a rediscutir los valores «no más allá de octubre».

La CTA quiere una sola cuota

En tanto, desde la CTA de los Trabajadores aseguraron que esa central aceptaría una mejora de entre 35% y 40% si finalmente se conviene en torno a esas cifras en la mesa de discusión tripartita, pero adelantaron que en paralelo se exigirá que el nuevo monto se abone en un solo tramo.

«El problema es que no se trata sólo del valor del nuevo (salario) mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínimas y máximas por desempleo, sino que el acuerdo por un nuevo ingreso elemental contempla también al resto de las asignaciones», explicó el propio Yasky.

La CTA autónoma y un nuevo salario mínimo

Por otro lado, desde la CTA Autónoma subrayaron que el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil debe aproximarse al valor de la canasta básica alimentaria, definición que comunicó a esta agencia el secretario general Ricardo Peidro, quien además es secretario adjunto del gremio de visitadores médicos.

Peidro, sobre este punto, remarcó que ante la desactualización del salario y la suba de los precios la CTAA aprobó «un plan de reactivación del ingreso que toma como base la canasta elaborada por la Comisión Interna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)».

«Otra alternativa es elaborar una estrategia de incremento progresivo y por arriba del proceso inflacionario para ubicar a ese ingreso en un valor adecuado a fin de que pueda satisfacer las necesidades básicas contempladas en la ley», apuntó Peidro.

La reunión

La reunión del martes próximo, que fue convocada por el Ministerio de Trabajo, constituirá la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito en el que se discuten regularmente los incrementos del salario mínimo y otras cuestiones del ámbito laboral.

El último encuentro de ese cuerpo tripartito, más conocido como Consejo del Salario, se realizó el 14 de octubre de 2020: en aquella oportunidad se estableció un salario mínimo de 21.600 pesos. (Télam)