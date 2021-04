Comodoro rindió tributo a los Héroes de Malvinas

Con la presencia de autoridades municipales, este viernes se desarrollaron los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 39 años del conflicto del Atlántico Sur. En ese marco, desde el Municipio se renovó el compromiso de continuar acompañando con acciones concretas a los ex combatientes.

En la ocasión, participó el viceintendente Othar Macharashvili, junto con miembros del gabinete municipal, concejales, diputados provinciales, vecinalistas, referentes del Centro de Veteranos de Guerra, integrantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La jornada se inició en el Cementerio Oeste, con un homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, y tuvo continuidad en la sede del Comando de la IX Brigada Mecanizada, donde se inauguró la Sala Histórica Héroes de Malvinas. Luego, se descubrieron placas conmemorativas en la intersección de Mitre y Ameghino, en el Colegio Perito Moreno y en el monumento Grupo Alacrán, ubicado en Moreno e Yrigoyen.

A continuación, se llevó a cabo el acto en el barrio Gesta de Malvinas y, finalmente, se descubrió cartelería conmemorativa a la vera de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías del ingreso a Km. 12, conjuntamente con Vialidad Nacional.

En ese contexto, Macharashvili manifestó que “se trata de un día muy emotivo, para reflexionar y recordar un hecho que no fue feliz al tratarse de una guerra que fue inducida por un gobierno que no era democrático. Remarcamos que, desde la política, debemos seguir insistiendo y reclamando por nuestras Islas Malvinas por las vías pacíficas y diplomáticas”.

Continuando en esa línea, sostuvo que “seguimos estando en deuda con todos los jóvenes que fueron a la guerra, porque para reivindicarlos debemos tener esa acción constante de buscar que las Malvinas sean efectivamente argentinas y, además, que se recuerde la verdadera historia para que las nuevas generaciones sepan qué pasó y por qué”.

Del mismo modo, expuso que “desde nuestro lugar, llevamos adelante pequeñas acciones para que se sientan reconocidos y vamos a seguir trabajando en ese sentido, como en su momento cuando se entregaron tierras a ex combatientes para que generen sus emprendimientos productivos para sostener a sus familias”.

“El espíritu malvinense une a los argentinos, pero sobre todo a los patagónicos y a los comodorenses, porque nosotros vivimos la Gesta. Debemos contar la historia como realmente fue y mantener la memoria activa para tener siempre presente a nuestros héroes”, concluyó el viceintendente.