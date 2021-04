Comodoro aplica unas mil vacunas diarias contra el Covid

A partir de este lunes, el centro de testeos rápidos funcionará en el gran predio de zona norte de Comodoro Rivadavia, lugar elegido para evitar que la gente espere al aire libre con la llegada de los días de menor temperatura. Paralelamente, continúa el plan de vacunación contra el Covid en zona sur y zona norte para proteger a la mayor cantidad posible de población de riesgo frente a la llegada de la segunda ola. A su vez, se analiza la modalidad de aplicación de la vacuna antigripal. “Nos tenemos que seguir cuidando del covid y de las patologías de invierno”, afirmó Catalá.

Semana programada

Respecto al plan de vacunación contra el Covid-19, que funciona todos los días en los gimnasios municipales N° 2 y N° 4, el funcionario expresó que “estamos contentos porque estamos aplicando alrededor de 1000 dosis diarias, lo único que necesitamos es flujo de vacunas. Tenemos toda la semana programada y tendrían que llegar 1800 dosis más, por lo que se puede seguir con el otorgamiento de turnos”.

Al mismo tiempo valoró el trabajo que realiza el personal de la Secretaría de Salud en conjunto con los voluntarios en los gimnasios: “La gente agradece el trato y valora la atención rápida y organizada. Más allá de que se entiende la demanda, creo que hemos podido resolver la aplicación de manera ordenada, sin los inconvenientes que surgieron en otras partes del país”. Y advirtió que “por el momento van a continuar los mismos espacios de vacunación y el intendente está evaluando algún nuevo lugar para vacunar en los mismos vehículos, es decir, que la gente no tengamos que bajarse y esperar”.

Vacunación antigripal

Paralelamente, surge la necesidad de cumplir con la aplicación de la vacuna antrigripal, que habitualmente se coloca entre abril y mayo. Al respecto, Catalá fundamentó que “se están depurando y organizando los listado respecto a la gente que se acaba de colocar la dosis de covid, porque no se pueden superponer las vacunas, entonces buscaremos fechas adecuadas para evitar esa superposición”.

En ese marco, comentó que “estamos buscando una combi porque hay gente postrada que tiene cuidadores y no tiene posibilidad de salir. Lo que no queremos en este momento es aflojar este ritmo fuerte que tenemos de vacunación de Covid en los gimnasios porque el personal que tenemos es el mismo. Estamos viendo de poner uno de los tráilers para aplicar la antigripal. Los adultos mayores que se colocaron la vacuna contra el Covid deben colocarse la antigripal”.

Cambio en el Detectar

Hasta el viernes, el centro de testeos funcionó en el “Centro de Jubilados Capital Nacional del Petróleo”, pero el aumento de los casos y la baja de las temperaturas motivaron la elección de un lugar cerrado y más grande. En ese sentido, Catalá explicó que “el traslado hacia el Predio Ferial está vinculado directamente a la situación climática hoy. Sabemos que es más incómodo trasladarse para la gente de la zona sur, pero es la mejor solución que encontramos momentáneamente”.

El comité de salud, integrado por Municipio y Provincia, evaluó la posibilidad de abrir otro lugar para testear si comienzan a multiplicarse las consultas como sucedió a fines del año pasado y cómo está sucediendo en el centro del país.

“El testeo nos implica 25 o 30 personas en cada lugar y en esto tengo que volver a destacar el trabajo de los chicos de la Universidad, de Enfermería y Medicina y los voluntarios de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Los chicos de la UNPSJB estudian, cursan y hay semanas en las que no contamos con ellos por razones obvias. Tenemos que ser cuidadosos en no agotarlos porque vienen de un año entero y todavía queda mucho”, advirtió.

Además, parte del personal fue nuevamente distribuido en los centros de salud porque volvieron a surgir las patologías habituales de invierno y es necesario evitar que lleguen a las guardias de los hospitales con cuadros agravados por no ser detectados en una atención primaria. “La gente debe saber que, además de seguir cuidándonos del covid como todo el año pasado, nos tenemos que cuidar nuevamente de la gripe para evitar llegar a cuadros más graves como neumonía”.