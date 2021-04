Comarca Andina: «Si los políticos no saben qué hacer, que den un paso al costado»

A casi un mes de que ocurrieran los incendios que afectaron a distintas localidades de la Comarca Andina, vecinos continúan reuniendo firmas y esfuerzos para visibilizar su apremiante situación, la cual acumula más de una veintena de días sin suministro eléctrico.

«Parece que Arcioni tiene problemas con el sindicato de la usina porque no les dejaron entrar, hay gente insulino-dependiente que tiene que llevar la insulina a la carnicería para que la conserven, y hace 25 días que estamos todos así, sin luz», planteó María Amelia, quien reside junto a Germán en El Hoyo, en diálogo con AzM Radio.

«Yo no quiero votar más, basta de mentiras», lamentó la residente de la zona afectada por los incendios, mientras que su esposo sostuvo que «si no son capaces de responder a su labor, no pueden estar; tienen que dejar el paso a gente que pueda hacer cosas importantes y resolver situaciones, si no están los medios que se arremanguen, somos vecinos», en relación a la falta de presencia municipal.