Más de un mes después de los incendios, los vecinos siguen reclamando luz y agua

La médica de Las Golondrinas, María Eugenia Fagnan, se refirió a la situación del tendido eléctrico en varios de los sectores afectados por los incendios.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «desde que ocurrió el incendio, en la mayoría de las zonas no se hizo absolutamente nada más que recorrer un poco, ver los daños» y advirtió que «ya pasó más de un mes y todavía no hay nada en concreto».

Muchos postes del tendido eléctrico aún siguen tirados: «Un señor de la usina me explicaba que siguen de paro porque no cobran, y es entendible», apuntó Fagnan

«Estamos sin luz y va a ser por meses así, y muchos vecinos están sin agua; los que la tienen, no se puede usar para el consumo, incluso tampoco es apta para bañarse», expuso la profesional de la medicina, a la vez que denunció que «vemos el agua correr en la calle y es apta, pero no vemos a nadie poniendo mangueras, por ejemplo; mi vecino tuvo que comprar 600 metros de manguera para poder tener suministro porque nadie de la Municipalidad ni del Gobierno ha hecho nada».

Fagnan perdió su vivienda «y dos perros» durante la catástrofe ígnea, expresó, recordando que «la última vez que tuve contacto con el Intendente (por Augusto Sánchez) fue hace una semana, y uno entiende que resolver la situación lleva sus tiempos pero necesitamos soluciones lo antes posible».

«Hay un crédito de $2.800.000 a tasa cero disponible, pero por ejemplo, yo todavía no puedo ir a sacarlo, tengo que esperar a que ellos terminen de definir ‘no sé qué'», manifestó la abogada, agregando que «uno tiene la reunión con el Intendente y lo tranquiliza poruqe es un señor que habla bien y es comprensivo, pero al momento de solucionar las cosas, no está a su alcance o se olvida; y uno se va de la reunión pensando que va a llegar la ayuda y sigue esperando, se me hace que van a pasar meses hasta que, al menos yo, pueda resolver mi situación».