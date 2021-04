Chubut sumó 17 muertos no contabilizados y admiten error en carga de casos en 4 localidades

El Ministerio de Salud de Chubut volvió a reconocer errores en la carga de datos por segunda vez en la semana y sumó 17 muertos no contabilizados en el Área Programática de Esquel, lo que lleva la cifra de víctimas fatales por coronavirus en la provincia a 966 personas.

La autoridad sanitaria indicó que se registraron 257 nuevos contagios de Covid-19, en las últimas horas, y que se registraron otros cuatro fallecimientos a causa de la enfermedad.

“En el día de la fecha, se suman 17 defunciones al total de acumulados que

corresponden al AP Esquel, que surgen del relevamiento de certificados de defunción en

búsqueda retrospectiva en registro civil del periodo enero a abril de 2021”, aclaró el Gobierno de Chubut en su reporte oficial diario sobre la situación epidemiológica por Covid-19.

En el mismo informe, hizo otra “Fe de Errata” al indicar que “en el reporte del día de ayer (martes) se notificaron por error casos en las localidades de: Gaiman, Dolavon, 28 de Julio y Camarones. Desestimar ese dato”, puntualizaron.

A comienzos de semana, habían lanzado otra aclaración sobre la información estadística dada a conocer: “En el reporte del día de la fecha se verá una modificación de 1.173 casos respecto al total de casos confirmados del reporte de ayer, producto de un error

involuntario”, admitieron.

Crecida de contagios

En el informe del miércoles, se menciona que el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, con 81 casos, fue la zona en donde más nuevos contagios se registraron. Además, Puerto Madryn reportó 54 positivos, Esquel 32, Trelew veinte y Sarmiento catorce. El resto de los contagios se registraron en diez localidades distintas del interior chubutense.

En cuanto a los casos activos en Chubut, el nuevo reporte informó que hay: 1.657 pacientes ambulatorios, 62 internados en clínica médica, y 33 en Unidades de Terapia Intensiva. La totalidad de casos activos es de 1.752. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es el más afectado con 575 casos, seguido de Esquel que registra 308, y Puerto Madryn que suma 299.

Correcciones

La cartera sanitaria también confirmó que en las últimas horas se han reportado cuatro decesos por Covid-19, y se trata de dos varones de 61 y 76 años, de Comodoro Rivadavia; un vecino de 64 años, de Puerto Madryn; y una mujer de 70 años, oriunda de Esquel. Todos los casos presentaban comorbilidades. Además, informaron que se suman 17 defunciones al total de acumulados que corresponden al AP Esquel, que surgen del relevamiento de certificados de defunción en búsqueda retrospectiva en registro civil del periodo enero a abril de 2021. De este modo, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 966 fallecimientos por coronavirus.

Por último, el dato positivo del reporte indicó que en las últimas 24 horas han recibido el alta de la enfermedad unos 163 chubutenses.

Camarones, sin casos

Por un error en la carga de datos, la localidad de Camarones registró 6 casos positivos de coronavirus en el reporte diario del Ministerio de Salud del Chubut. Desde el Hospital local salieron a desmentir esta situación.

El Dr. Pablo Montiel, Director del hospital de Camarones, aclaró que “en la localidad no tenemos casos positivos. Todos los días, informamos temprano al Área Programática y luego se envía al ministerio de Salud y –finalmente- se envía el Informe diario a las 13 horas aproximadamente”.

“Ayer, me empezaron a llamar de inmediato cuando observaron que había 6 casos en Camarones. Hubo un error en la carga, empezamos a llamar y nos confirmaron que varias localidades se habían cargado mal. No tenemos casos positivos”, subrayó.