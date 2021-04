Chubut reportó sólo 35 casos en el feriado del 2 de abril

El Ministerio de Salud de Chubut indicó en su reporte diario de la situación epidemiológica por coronavirus que durante este feriado del 2 de abril se registraron apenas 35 nuevos contagios de Covid-19, teniendo en cuenta que no hubo actividad de los laboratorios privados, ni tampoco funcionó el Detectar. Tampoco se reportaron fallecimientos a causa de la enfermedad.

En las últimas 24 horas, el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly fue la zona más afectada ya que sumó trece nuevos contagios, seguida de Esquel que acusó once. Asimismo, Río Mayo, al igual que Lago Puelo, informó dos enfermos. En tanto, las localidades de Trelew (que no registraba casos hace seis días), Rawson, Puerto Madryn, Trevelin, El Hoyo, Corcovado y Epuyén, registraron un solo caso de coronavirus cada una. Además, en el reporte se visibiliza que Sarmiento sumó catorce (14) nuevos contagios, los cuales corresponden al informe del jueves 1º de abril.

En cuanto a los casos activos en Chubut, se el nuevo reporte informó que hay: 661 ambulatorios, 33 internados en clínica médica, y 12 en Unidades de Terapia Intensiva. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia- Rada Tilly es el más afectado con 216 casos, seguida de Esquel que tiene 196.

Asimismo, el reporte de este viernes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut es de 71.505. En tanto, hasta el momento se aplicaron 44.922 componentes la primera dosis y 8.036 de la segunda, en total, se aplicaron 52.958 dosis. Hay que destacar que durante el jueves 1º de de abril se aplicaron 549 dosis.

Además, la cartera sanitaria confirmó que en las últimas horas no se han reportado decesos por Covid-19. De este modo, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 904 fallecimientos por coronavirus.

Por último, el dato positivo del reporte indicó que en las últimas 24 horas han recibido el alta de la enfermedad unos 234 chubutenses.