Caída de “La Banda” como local

Por 2 a 1, Guillermo Brown cayó este domingo ante San Telmo, en el partido válido por la 4° Fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Medina y Quiroz anotaron para la visita, mientras que Lautaro Parisi descontó para los brownianos. El próximo sábado, los dirigidos por Marcelo Broggi visitarán a Defensores de Belgrano por la 5° programación.

Una derrota que preocupa

Este domingo, en el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown sumó otro traspié en la presente Temporada de la Primera Nacional, con la derrota sufrida ante San Telmo por 2 a 1 .

En la previa, se espera que el equipo que comanda Marcelo Broggi lograra un buen resultado, teniendo en cuenta la mejoría desde lo futbolístico mostrada la fecha anterior y más aun tratándose de un rival que venía último en la tabla de posiciones de la Zona B.

Lejos estuvo de darse esa expectativa, ya que “La Banda” no jugó bien y se vió superado por un conjunto “Candombero” que manejó el balón, que le creó situaciones de gol y que concretó para quedarse con los tres puntos.

Rápidamente, los brownianos deberán pasar la página y planificar su juego ante Defensores de Belgrano, a disputarse el próximo sábado en Buenos Aires, correspondiente a la Fecha 5 de la competencia.

El partido

El comienzo del encuentro lo tuvo a los portuarios con ganas, mostrando asociaciones entre los laterales y los mediocampistas, buscando asistir a los hombres de la ofensiva, como ser Lautaro Parisi y el único “9”, Oscar Belinetz.

Sin embargo, en una rápida acción, a los 7 minutos, un centro enviado desde el costado izquierdo por Melgarejo, encontró al delantero Cristian Medina, perfectamente ubicado para definir para el 1 a 0 a favor de San Telmo.

La cuestión se haría cuesta arriba para los brownianos, que sin ideas, salieron en pos de la recuperación: sin claridad para la creación de juego, generaron dos buenas chances, como ser un tiro libre ejecutado por Mauricio Vera a los 14 minutos que sacó con lo justo el golero González; y luego tras un centro desde la izquierda, no pudo acomodarse para definir Matías Ahumada Acuña.

El conjunto de Pablo Frontini llegó en más oportunidades para ampliar el anotador, como la que a los 26´se dio con disparo de Melgarejo que contuvo el arquero browniano Franco Agüero.

“El Candombero” sacaría rédito de su buen momento a los 34´, cuando el defensor Franco Quiroz se impuso en el área y definió para para el 2 a 0 parcial. Allí, con un Brown lastimado, apeló a alguna acción individual de sus jugadores y fue Parisi el que lo hizo: a los 40´, lanzado al ataque tras un pelotazo del arquero Agüero, “El Torito” buscó el área y cuando se quedaba casi sin ángulo para el remate, su defensor, Quiroz, le cometió penal. El jugador pampeano no dudó y fue quien cambió por gol la pena máxima, para anotar entonces el descuento y llegar al entretiempo con esperanzas de cambiar la historia.

La segunda parte del encuentro, estuvo lejos de ser la esperada para Brown: San Telmo lo dominó, sostuvo el manejo del balón y sin proponérselo, se aprovechó de una “Banda” sin ideas.

Los de Frontini, crearon algunas situaciones de gol más, entre Melgarejo, Medina, Ramiro López y Ricardo Ramírez, siendo sus hombres del ataque los que de alguna u otra manera, inquietaron el arco defendido por Agüero que respondió de gran manera cada vez que fue requerido.

En “la Banda”, se notó desánimo, carencia de ideas para la generación de juego y poca respuesta de las variantes llegadas desde el banco, como las que se dieron con Caraballo, Sevetti y Bazán.

Los minutos se fueron consumiendo, e incluso, en una muestra de impotencia, una segunda amarilla ante el mal partido, llegó para el zaguero central Nicolás Herranz que se fue expulsado.

Fue entonces, derrota para el equipo de Guillermo Brown que, no logra enderezar su situación de manera concreta y se topó este domingo con un San Telmo que, con poco, lo superó y le alcanzó para llevarse los tres puntos.

El próximo sábado desde las 15:30 horas, “la Banda” visitará a Defensores de Belgrano, oportunidad en la que intentarán mejorar su performance.