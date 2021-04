Argentina no recibirá el Sudamericano por la segunda ola de coronavirus

Ante el creciente número de casos de COVID-19 que registran en los últimos días en nuestro país y frente a las recientes medidas tomadas en ciudad y provincia de Buenos Aires, la CADA determinó bajarse como sede del Campeonato Sudamericano de atletismo.

Al cierre de esta edición, autoridades del ente atlético nacional junto a sus pares del resto del continente, definían cual sería el próximo escenario de la competencia.

El Sudamericano cambiará de sede

La CADA comunica que este martes al cierre de esta edición, las autoridades del Atletismo Sudamericano, se reunirán de manera virtual para designar otra sede posible a los fines de la realización del 52° Campeonato que tenía que concretarse en Argentina durante los días 14, 15 y 16 de mayo del corriente año.

La suspensión del campeonato en Argentina, se debió a que las autoridades nacionales comunicaron la no autorización del mismo debido a la grave crisis sanitaria nacional, que se ha agravado y que no se espera que se solucione a corto plazo.

Vale destacar que la CADA, realizó gestiones en los días anteriores para concretar el certamen en Concepción del Uruguay, donde recientemente tuvieron lugar los GPS y el Nacional, pero la no autorización se extiende a todo el país.

El gobierno adelanto su intención de colaborar para que los atletas nacionales puedan trasladarse a otro país donde sea posible la realización de esta tan importante competencia.

Por último, la CADA solicita a atletas y entrenadores la continuidad de la preparación para afrontar este certamen. Esta cita Sudamericana es más que importante para los deportistas porque es clasificatoria para los JJOO de Tokio que en varias pruebas aún se juegan se lugar.