Argentina juega la Basque Country International Women’s Cup 2021

Este jueves, la Selección Argentina Femenina de Fútbol, comenzará a disputar una nueva competencia amistosa, como ser la Basque Country International Women´s Cup 2021 en Bilbao, España.

El equipo comandado por Carlos Borello, se medirá desde las 14:20 horas ante su par de Venezuela.

Hoy juega Argentina

La delegación de la Selección Argentina Femenina de Fútbol, ya están instaladas en la ciudad de Bilbao, España, listas para disputa desde este jueves, su participación en el Torneo amistoso Basque Country International Women’s Cup 2021.

Las chicas de Venezuela, serán las primeras rivales en esta competencia, de la que se bajó días atrás Nigeria y que contará con la Selección Vasca como las otras participantes.

El cotejo entre las argentinas y las venezolanas, será este jueves, desde las 14:20 horas de nuestro país, contando además con la televisación de la señal deportiva DeporTV.

En la organización de su participación en esta competencia, generó cambios en el cronograma y convocatoria del seleccionado de cara a esta fecha FIFA: el cuerpo técnico liderado por Carlos Borrello recibió la noticia de las bajas de Miriam Mayorga y de Catalina Ongaro de cara a los desafíos amistosos internacionales.

La volante de Boca Juniors no podrá estar presente por cuestiones personales, mientras que una activación del protocolo COVID-19 será la razón por la cual Ongaro no pueda realizar el viaje.

Como reemplazo, la albiceleste incorporó a Martina Del Trecco entre sus convocadas. Habiendo marcado tres goles en las primeras dos fechas del Torneo Apertura 2021, la delantera de River Plate se convertirá, junto con Magalí Natta y Giuliana González, en la tercera debutante con el plantel mayor argentino.

Al mismo tiempo, la Selección de Nigeria notificó que también estará ausente ya que no podrán dirigirse a España.

Luego, el 11 de abril, Argentina de medirá ante la Selección Vasca.