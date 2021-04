AFA propone medidas para frenar el avance de los casos en sus jugadores

Esta semana, se conocieron más casos de COVID-19 dentro de los planteles de la Liga Profesional, superando la cifra de los 50 casos positivos.

De hecho, este martes, se conoció lo sucedido con Cesar Falcioni, DT de Independiente, afectado con coronavirus. Ante esta situación y el crecimiento de la curva a nivel nacional, la AFA decidió tomar medidas, volver a Fase1 del cronograma del reinicio de entrenamientos de meses atrás.

Avance de los contagios

El fútbol argentino, vuelve a Fase 1 en su protocolo de regreso a los entrenamientos: así lo anuncio y comunicó este martes la Asociación del Fútbol Argentino, ante las medidas tomadas por el ente madre futbolera por la situación actual del COBVID -19 en el país.

De esta forma, los futbolistas deberán viajar en sus autos particulares a su lugar de entrenamiento (no podrán trasladarse con demás compañeros), no realizarán concentraciones previas a los encuentros que disputarán, no podrán utilizar las instalaciones del club para bañarse, como así también volverán a practicar divididos en grupos.

Esta decisión, fue tomada este martes, tras una reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, que luego del encuentro, difundió un comunicado en el cual expresa: “su profunda preocupación en atención a la cantidad creciente de casos de Covid 19, tanto en la sociedad como en los diferentes equipos de nuestro fútbol”.

“En consonancia con los lineamientos de la política sanitaria llevada adelante por el Gobierno Nacional, esta asociación insta a los clubes, jugadores y jugadoras, miembros de las instituciones y a toda la familia del fútbol en general, a cumplir de forma estricta con los protocolos sanitarios oportunamente aprobados”, sumó el parte de prensa.

De esta forma, la AFA indica en el mismo que “a partir de los próximos días, la AFA realizará inspecciones para corroborar el exhaustivo cumplimiento de todas las medidas. De no cumplirse las mismas, se elevará un informe al Tribunal de Disciplina a fin de que obre conforme su competencia”.