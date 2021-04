Advierten sobre una nueva modalidad de estafa en Madryn

Una nueva modalidad de estafa que “clona” los celulares y vacía las cuentas bancarias se cometió en las últimas semanas en Puerto Madryn. La modalidad ya se aplicó en la zona y desde la Fiscalía alertaron a la población.

“Ya hubo cinco denuncias de estafas bajo esta modalidad conocida como “SIM swap” o suplantación de la tarjeta SIM. Los delincuentes “clonan” el número de la víctima y lo usan en otro celular, de esa forma, pueden acceder a las cuentas bancarias de la víctima e incluso hasta solicitar créditos online que luego transfieren”, explicó el funcionario de fiscalía Fernando Blanco.

“Es difícil detectar este tipo de fraude antes de que suceda. La mayoría de las víctimas únicamente se dan cuenta cuando no pueden hacer una llamada o enviar algún mensaje, ya que la tarjeta SIM que tienen en su celular se desactiva. Y es en ese momento que los delincuentes la están utilizando en otro teléfono”, indicó Blanco.

Una señal de alerta es la notificación que se ha cambiado la contraseña: “Si están sin señal, tratar de acceder a red WiFi para corroborar los correos electrónicos, ya que los bancos notifican que se ha cambiado la contraseña, esa es una señal de alerta”, sostuvo.

Blanco agregó que “a diferencia de otras estafas, donde muchas veces engañan a la gente diciéndole que se hicieron acreedores de premios falsos o modalidades similares, en estos casos la víctima no puede darse cuenta hasta que el teléfono le dejó de funcionar. Entonces es más difícil de protegerse, pero es importante no vincular las cuentas bancarias al celular. Y en caso de notar algún problema, contactarse inmediatamente con el operador de telefonía y con el banco. Por eso es importante estar alerta si uno se quedó sin señal y chequear si recibe algún correo electrónico con el cambio de contraseña”.

En este sentido, el funcionario judicial sostuvo que “es muy importante que los operadores de telefonía tomen todos los resguardos para asegurarse que es realmente el cliente quien está pidiendo cualquier cambio de chip o línea; y en el mismo sentido, que los bancos también tomen resguardos para proteger al usuario y se aseguren que todos los trámites que pide el cliente, como sacar créditos, por ejemplo, sean identificados”