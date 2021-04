Acusado de violencia de género no fue a la audiencia porque se quedó dormido

Se trata de Damián Castillo, de la ciudad de Rawson. Este miércoles en la Oficina Judicial, la representante de la Fiscalía que lo está investigando y su abogado defensor, lo esperaron en vano durante casi una hora. Finalmente, el juez Fabio Monti dio por suspendida la audiencia a la espera de su arribo. Como opción la representante de la fiscalía, la funcionaria Patricia Cárcamo, pidió que se fije nueva fecha, que sea citado y si no aparece, que lo vaya a buscar la policía.

La audiencia estaba convocada para las 9. Minutos después de esa hora, ante su tardanza, cuando fue llamado por teléfono aparentemente estaba durmiendo. Dijo que se había olvidado que tenía que concurrir a la audiencia. Prometió ir “en diez minutos”, pero nunca apareció a pesar que lo esperaron casi una hora.

El defensor oficial Damián D’Antonio, se mostró predispuesto a esperar a Castillo y asistirlo en caso que se haga presente en algún momento de la mañana. Tampoco se opuso a que sea compulsado por la Policía, en caso de fijarse nueva fecha.

Había sido denunciado por su pareja por haberla amenazado y lesionado. Se trata de un caso más de violencia de género. Pero la mujer víctima tampoco concurrió y no dio ningún tipo de explicación sobre su ausencia, a pesar de no estar obligada a asistir.