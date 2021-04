50 días de incertidumbre

Se cumplen 50 días desde el incendio en la Comarca Andina que arrasó con las viviendas de cientos de personas entre las localidades del El Hoyo y Lago Puelo. Sin embargo, la investigación judicial no exhibe avances. Así lo reconoció esta semana el fiscal Carlos Díaz Mayer al revelar que aún falta de presentación de informes técnicos por parte de Bomberos y el Ministerio de Ambiente. «Todavía no tengo nada. Estoy esperando un pre informe. No tengo el informe de bomberos, ni de medio ambiente. Se demoran, pero estoy bastante necesitado de una verdad», dijo el Fiscal que intenta investigar las circunstancias del incendio. Hasta el momento no hay ningún elemento que permita siquiera confirmar que se trató de un fuego intencional, y la falta de respuestas solo alimenta rumores y conjeturas. Las familias que lo perdieron todo, no solo necesitan reconstruir sus viviendas, también merecen saber la verdad.