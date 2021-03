Una hora por año para reducir el consumo de electricidad

El año pasado, con el mundo ya parado de por sí por la pandemia del coronavirus, pocos se acordaron de la fecha, pero este año, cuando de a poco, la vida busca reacomodarse a los nuevos protocolos, vuelve a ser importante el tercer sábado de marzo, o sea, este sábado 27, cuando se conmemore una nueva “Hora del Planeta”, convocando a “desenchufarse” por una hora.

Este evento, denominado “La Hora del Planeta”, consiste en prescindir durante sesenta minutos de la electricidad, “desenchufarse” durante una hora con el objetivo de demostrar que es posible reducir de forma significativa el consumo de energía y de esta forma ayudar a recuperar el equilibrio de este gran ecosistema en el que vivimos llamado Tierra.

La convocatoria es que este sábado 27, en el horario de 20:30 a 21:30 horas, se apaguen las luces y se desenchufen todos los aparatos eléctricos y electrónicos

Combatir la huella de carbono

La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero entre los que destacan el CO2 y el metano, que son liberados a la atmósfera a causa de las actividades antropogénicas. Por tanto, la huella de carbono individual depende del tipo de vida que lleva cada persona: dónde vive, cómo se traslada, qué y dónde consume, etc.

El cálculo de la huella de carbono personal implica tomar en cuenta todas las actividades de cada individuo, obteniéndose una cifra estimada, ya que en la huella de carbono de cada persona influye no solo lo que hace sino también en su entorno, en el de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta en los simples conocidos.

Para lograr reducir nuestra huella de carbono personal podemos comenzar por adquirir coches eléctricos, prescindiendo de los combustibles fósiles, electrodomésticos y bombillas energéticamente más eficientes, verificar la aislación de nuestros hogares para evitar el despilfarro de energía en acondicionamiento térmico, etc.

En la vida diaria, gestos tales como desenchufar los aparatos que no estamos usando, tener encendidas las luces imprescindibles, andar o ir en bicicleta en vez de usar el coche para recorrer un par de calles, calentar cantidades justas de agua para preparar una infusión, son las que marcan la diferencia.