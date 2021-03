Ubican a Madryn como un destino que ofrece seguridad sanitaria

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, participó de una videoconferencia con autoridades nacionales para diagramar estrategias sanitarias de cara a Semana Santa. Se establecieron lineamientos conjuntos para que el movimiento turístico de los próximos días no represente una complicación epidemiológica.

El Jefe Comunal mantuvo una reunión con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.

Puntualmente, el encuentro tuvo como finalidad continuar fortaleciendo las medidas y protocolos sanitarios para la actividad turística, con el compromiso de los referentes locales de las principales ciudades. En vistas de Semana Santa, los referentes nacionales consideraron a Puerto Madryn como uno de los principales destinos del país.

Antecedentes favorables

En este contexto, el Intendente recordó que durante el verano se aplicaron distintas medidas en la ciudad, con el objetivo de que la actividad turística no genere inconvenientes sanitarios. En el transcurso de la temporada estival, Madryn formó parte del Proyecto Municipios Turísticos Responsables, que tuvo como finalidad lograr la implementación de pautas y recomendaciones para los Organismos Públicos Locales de Turismo que contribuyeron a la reactivación del sector turístico ante el escenario que disponía la pandemia.

En este sentido, Sastre dijo: “Después del verano que tuvimos, quedó claro que la gente quiso salir y eligió aquellos destinos que ofrecían seguridad sanitaria y Puerto Madryn estuvo a la altura de esas nuevas exigencias. No es menor el detalle de que no haya habido turistas contagiados sin nexo epidemiológico”.

“El cuidado personal y el que el sector turístico brindó a los visitantes fue contundente para cerrar una temporada de verano muy buena. Con esta misma lógica tenemos pensado trabajar durante Semana Santa, atendiendo a las necesidades que la situación nos exige”, agregó.

Inversión de Nación

Vale recordar que en el marco de la emergencia sanitaria y a través de un trabajo mancomunado con los municipios de los principales destinos turísticos del país, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación invirtió 140 millones de pesos para adaptar y mejorar los recursos de las localidades de acuerdo con las medidas de prevención sanitaria y cumplimiento de protocolos.

Un dato no menor y que responde a las políticas públicas y de trabajo del sector privado es el número final que informó el Hospital “Dr. Andrés Isola” de Puerto Madryn sobre los turistas que entre el 15 de diciembre y 15 de marzo contrajeron Covid-19 en la ciudad llegando a sólo 14 casos. La totalidad de los casos de turistas fueron con nexo epidemiológico de familiares.