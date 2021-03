Trelew: Intiman a Camuzzi para que atienda al público de manera presencial

En virtud de las quejas de los vecinos con relación a la falta de atención al público de manera presencial por parte de la empresa Camuzzi en la ciudad, la Municipalidad de Trelew intimó a la reapertura de sus oficinas para la atención presencial, siempre respetando todos los protocolos sanitarios vigentes.

“A través de la Oficina de Defensa del Consumidor dependiente de la Secretaría de Gobierno, el municipio dispuso realizar una inspección y labrar las actuaciones correspondientes”, explicó el titular de la cartera de Gobierno, Federico Ruffa.

«Comprendieron la situación»

“Tras esas conversaciones, la empresa comprendió la situación, así como cada uno de los protocolos vigentes, y accedió a dar apertura a las oficinas. De este modo ya comenzó a atender nuevamente al público de manera presencial en la ciudad”, agregó.

Ruffa manifestó que “si bien la empresa justificó su accionar en la falta de conocimiento de los protocolos, o no haber sido notificados al respecto, sobre la posibilidad de volver a atender al público y los protocolos a llevar adelante para ello, el área de Defensa del Consumidor tomó cartas en el asunto e hizo conocer los protocolos y los intimó a que realicen la reapertura en cumplimiento de todas las normas, para que los vecinos puedan volver a realizar sus trámites de manera presencial”.

Puertas abiertas

Más adelante, el funcionario municipal reconoció: “Sabemos que con la pandemia y el avance de la tecnología hay algunos accesos para realizar los trámites de manera online, pero teniendo en cuenta la importancia de un servicio como la conexión de gas de red, es obligación tener las oficinas abiertas”. En este sentido, agregó: “También estamos en conocimiento de que hay un público muy importante que no tiene acceso a esos medios informáticos, y también que muchas veces esos medios son insuficientes porque no es posible manifestar las inquietudes de manera correcta o dejar a alguien satisfecho, ya que no es lo mismo interactuar con una persona que hacerlo solamente con los medios digitales”.