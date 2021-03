Trelew: El Municipio inscribe adultos mayores para vacunarse

A partir de esta semana, la carpa de Salud se encuentra de lunes a viernes de 9 a 12 en la Plaza Independencia de Trelew. Así lo indicaron las autoridades municipales que llevan adelante la iniciativa para inscribir a mayores de 60 años a la campaña de vacunación provincial.

La Municipalidad de Trelew a través de la Coordinación de Salud, continúa inscribiendo a adultos mayores de 60 años en la web provincial www.vacunate.chubut.gov.ar. La atención se realiza de lunes a viernes en el horario de 9 a 12, en la Plaza Independencia como único punto de la ciudad debido a la concurrencia diaria. El personal de Salud, además de la inscripción resuelve inquietudes de la población de riesgo que se acerca al lugar, ya que por falta de conocimiento o acceso a internet aún no se inscribieron.

Actualmente la Carpa de Salud cierra cada jornada con un promedio de 60 a 100 personas inscriptas. Con los datos filiatorios de cada adulto mayor de 60 años, los profesionales de la Coordinación de Salud de la Municipalidad de Trelew, brindan asistencia para lograr concretar la inscripción en la web provincial y de ese modo, quedar al aguardo del contacto por parte del Ministerio de Salud de Chubut para la vacunación.

En este marco, el director del área, Leandro González que se encuentra en la carpa ubicada en la plaza Independencia, resaltó: “Seguimos con esta metodología de realizar las inscripciones en la carpa con los profesionales de salud. También se están realizando algunos controles que se habían dejado de hacer como el control de glucemia y decidimos continuarlo, más la toma de presión y alguna duda que le surja al vecino. Por día, estamos teniendo entre 60 a 100 personas diarias que se inscriben y a la vez se llevan folletería o se realizan algún control de rutina”.

González resaltó además que concurren muchos adultos mayores solos que no tienen quien los inscriban ya que ellos no saben o no tienen acceso, “al vecino se lo ve muy agradecido con todo el personal por esta propuesta ya que se va inscripto e informado, incluso vienen y entregan algún que otro presente, al igual que los comerciantes que tenemos alrededor lo hacen como muestra de agradecimiento por la iniciativa del municipio. Por lo pronto esta y la próxima semana estaremos acá, luego veremos si nos mudamos a otra parte de la ciudad”, finalizó el director de Salud.