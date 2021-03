The Wild: La leyenda del Rock – Parte 9

Enero 1968: Con documentos

Luego de unos aciagos días en la penumbra de un refugio para desposeídos en las afueras de Florida City, por fin lograron asentarse, de manera clandestina, en un galpón viejo, sucio y atiborrado de basura en las afueras de la ciudad, al que lograron acceder a cambio de hacerle una limpieza a fondo y pintarlo. A pesar de la mugre, el galpón contaba con un pequeño baño con todos los servicios, y un lugar apartado con varias camas. Allí se instalaron mientras Richard el falsificador confeccionaba los certificados, pasaportes y toda la documentación necesaria para convertir a los cuatro amigos en ciudadanos indiscutidos de los Estados Unidos de América.

Luego de unos días, ya estaban listas las nuevas identidades. Ya no serían nunca más Francisco Spottorno, Adrián Almarengo, Facundo Rafael Cañones Carreras y Roberto Javier Chuquipán. A partir de ahora, eran cuatro ciudadanos norteamericanos:

Francis Ramsey Spothing (Frank Spoth), Americano, 20 años, nacido en Jackson, Mississippi, 1948.

Alexis Maddox Soulfinger (Smog), Americano, 20 años, nacido en Nashville, Tennessee, 1948.

Ralph William Runner (Fuck The Runner), 21 años, nacido en Oklahoma City, Oklahoma, 1947.

Bob Elijah Chucker (Chuck), 22 años, nacido en Hot Springs, Arkansas, 1946.

Ya podían estar casi tranquilos, ya podían circular libremente por todo el territorio estadounidense, pero igualmente se mantuvieron unos meses ocultos, sin acercarse a la ciudad de Miami todavía, ya que debían perfeccionar su lenguaje, y así no levantar ningún tipo de sospecha. A Chuck le costaba un poco pronunciar correctamente, su voz todavía tenía un sesgo extranjero, sudamericano, más cerca del acento portorriqueño que del americano sureño. Por eso lo hacían hablar poco, algo de lo que disfrutaba, prefería que los demás lo hicieran por él.

De todas formas, los cuatro seguían ejercitando su inglés estadounidense. Pasaban horas escuchando discos de las grandes bandas de rock inglesas y americanas. Habían aprendido muy bien el inglés, incluso hasta tenían el acento de algunos estados del sur. Frank era un maestro imitando y copiando voces, y había logrado dominar el acento campechano propio del interior de California de John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival.

Continuará…

Por Carlos Alberto Nacher

[email protected]