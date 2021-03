Taxistas de Madryn analizan aumentar la bajada de bandera

Ante la gran cantidad de aumentos en los combustibles que se dieron a lo largo de este 2021, los taxistas de Puerto Madryn analizan un posible incremento tarifario para poder paliar los sucesivos cambios en los precios. «Esto nos complica y mucho, de a poquito estábamos volviendo a tener una importante cantidad de viajes. Ahora no nos va a quedar otro camino que incrementar la tarifa», explicó Edgar Sandanella, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn.

La semana próxima se realizará una reunión de la Comisión Directiva de dicha asociación donde se tratará esta posibilidad de aumentar el valor del taxi: «Ahí se decidirá cuál será el incremento, o no, no hay nada seguro. Lo que tenemos es incrementar la bajada de bandera, no la ficha y veremos cuál es el costo que vamos a poner».

Sandanella remarcó que «desde el 31 de diciembre pasado que no aumentamos y en este tiempo el litro de combustible Infinia, que regula la actividad del taxi, aumentó casi 15 pesos», aclaró el taxista madrynense.

Actualmente, el valor de la bajada de bandera es de 70 pesos y el precio de la ficha es de siete pesos cada cien metros.